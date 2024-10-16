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​Росіяни атакували 11 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 39 обстрілів області.

​Росіяни атакували 11 громад Сумщини
​Росіяни атакували 11 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Пресслужба ДСНС

Сьогодні, 16 жовтня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 39 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 80 вибухів. 

Шалигинську громаду росіяни атакували КАБами, мінометами, дронами, внаслідок атаки КАБ пошкоджено один приватний будинок.

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По Юнаківській, Великописарівській та Хотінській громадам вдарили дронами, а по Глухівській - КАБом.

Також КАБами, дроном та артилерією російська армія вдарила по Есманьській громаді.

По Краснопільській громаді ворог бив з артилерії, мінометів та дронами, а по Миропільській - мінометами та артилерією.

Зноб-Новгородську громаду армія РФ атакувала дроном та мінометами, Середино-Будську - дроном та артилерією, а Свеську - артилерією.

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