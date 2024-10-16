Вночі та зранку росіяни здійснили 8 обстрілів прикордоння Сумщини

Вночі та зранку росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 9 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Хотінська громада: завдано удар FPV дроном (1 вибух).

Новослобідська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.

Шалигинська громада: здійснено пуск 2-х КАБів (2 вибухи) та удар FPV-дронами (2 вибухи).

Юнаківська громада: зафіксовано пуск 2-х КАБів (2 вибухи).

Силами та засобами протиповітряної оборони у небі над Сумщиною знищено 9 БпЛА типу «Шахед».

Зазначимо, цієї ночі окупанти запустили по Україні 136 "шахедів", ППО збила майже половину, а два повернулися у РФ. 60 безпілотників локаційно втрачені у різних регіонах України.