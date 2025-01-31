АРМА отримало 6,73 млн гривень, арештованих по справі поборів з військових 110 бригади

ДБР передало до АРМА 6,73 млн гривень, вилучених під час розслідування поборів із військових 110 окремої механізованої бригади. Відповідне рішення про передачу ухвалив Хмельницький міськрайонний суд, повідомили в бюро.
Також арештували майно заступника командира, яке він встиг придбати після початку повномасштабного вторгнення. Зокрема:
- елітна квартира в Одесі площею 60 кв. м біля моря;
- гараж площею 40 кв. м;
- квартира у Хмельницькому площею 75 кв. м;
- дві земельні ділянки у Верховинському районі неподалік гірськолижного курорту «Буковель»;
- автомобіль преміумкласу Mercedes-Benz;
- банківські рахунки та цінні папери на суму майже 4 млн гривень.
"Призначена експертиза для встановлення реальної вартості арештованого майна", – повідомили в ДБР.
- У грудні заступник командира 110 бригади отримав підозру в організації механізму ухилення від служби. За даними слідства, він брав кошти з військових, які не бажали проходити службу. Сума становила половину зарплати. При цьому деяким нараховували бойові виплати.