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АРМА отримало 6,73 млн гривень, арештованих по справі поборів з військових 110 бригади

АРМА отримало 6,73 млн гривень, арештованих по справі поборів з військових 110 бригади
Фото: ДБР у Telegram

ДБР передало до АРМА 6,73 млн гривень, вилучених під час розслідування поборів із військових 110 окремої механізованої бригади. Відповідне рішення про передачу ухвалив Хмельницький міськрайонний суд, повідомили в бюро

Також арештували майно заступника командира, яке він встиг придбати після початку повномасштабного вторгнення. Зокрема: 

  • елітна квартира в Одесі площею 60 кв. м біля моря;
  • гараж площею 40 кв. м;
  • квартира у Хмельницькому площею 75 кв. м;
  • дві земельні ділянки у Верховинському районі неподалік гірськолижного курорту «Буковель»;
  • автомобіль преміумкласу Mercedes-Benz;
  • банківські рахунки та цінні папери на суму майже 4 млн гривень.

"Призначена експертиза для встановлення реальної вартості арештованого майна", – повідомили в ДБР. 

  • У грудні заступник командира 110 бригади отримав підозру в організації механізму ухилення від служби. За даними слідства, він брав кошти з військових, які не бажали проходити службу. Сума становила половину зарплати. При цьому деяким нараховували бойові виплати. 
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