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За добу росіяни обстріляли 13 населених пунктів Запоріжжя

Двоє людей зазнали поранень.

За добу росіяни обстріляли 13 населених пунктів Запоріжжя
обстріли Запоріжжя
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби росіяни завдали 326 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожих атак двоє чоловіків дістали поранення.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Зокрема 174 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, П'ятихатки, Лобкове, Гуляйполе, Білогір'я, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малинівку, Ольгівське, Малу Токмачку та Новодарівку", — ідеться у повідомленні.

Три обстріли із РСЗВ накрили П'ятихатки та Щербаки.

149 артударів росіяни завдали по території П'ятихаток, Лобкового, Гуляйполя, Білогір'я, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Лугівського, Малинівки, Ольгівського, Малої Токмачки та Новодарівки.

Унаслідок ворожих атак двоє чоловіків зазнали поранень.

Надійшли 76 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури.

  • У ніч на 1 лютого росіяни застосували по Запоріжжю не менше 10 засобів ураження. Зазнали пошкоджень приватні будинки, вибито вікна, пошкоджено дахи. 
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