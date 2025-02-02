За добу росіяни обстріляли 13 населених пунктів Запоріжжя

Надійшли 76 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури.

149 артударів росіяни завдали по території П'ятихаток, Лобкового, Гуляйполя, Білогір'я, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Лугівського, Малинівки, Ольгівського, Малої Токмачки та Новодарівки.

Три обстріли із РСЗВ накрили П'ятихатки та Щербаки.

"Зокрема 174 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, П'ятихатки, Лобкове, Гуляйполе, Білогір'я, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малинівку, Ольгівське, Малу Токмачку та Новодарівку", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies