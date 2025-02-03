Прикордонники за тиждень вразили 4 танки та 19 гармат окупантів

Українські прикордонники
Фото: ДПСУ
Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) протягом минулого тижня вразили 4 танки та 19 гармат російських загарбників.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 24 січня по 2 лютого українські прикордонники вразили:
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танки – 4
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гармати – 19
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броньована та спецтехніка – 16
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артилерійські установки – 10
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транспортні засоби – 122
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БпЛА типу Shahed 136/131 – 30
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склади БК та ПММ – 39
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комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 54
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позиції та укриття особового складу ворога – 348
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БпЛА тактичного рівня – 90
Фото: ДПСУ
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