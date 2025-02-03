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Прикордонники за тиждень вразили 4 танки та 19 гармат окупантів

Також за цей час прикордонники вразили 90 БпЛА тактичного рівня та 30 БпЛА типу Shahed 136/131.

Прикордонники за тиждень вразили 4 танки та 19 гармат окупантів
Українські прикордонники
Фото: ДПСУ

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) протягом минулого тижня вразили 4 танки та 19 гармат російських загарбників.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 24 січня по 2 лютого українські прикордонники вразили:

  • танки – 4 

  • гармати – 19

  • броньована та спецтехніка – 16

  • артилерійські установки – 10

  • транспортні засоби – 122

  • БпЛА типу Shahed 136/131 – 30

  • склади БК та ПММ – 39

  • комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 54

  • позиції та укриття особового складу ворога – 348

  • БпЛА тактичного рівня – 90

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Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
Фото: ДПСУ
Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах

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