Сили спецоперацій підтвердили відсутність північнокорейських солдатів на Курщині

Їх там не фіксують майже три тижні.

Сили спецоперацій ЗСУ підтвердили, що вже приблизно три тижні на Курщині у Росії не відмічається присутність військ КНДР, передає «Українська правда».

Речник ССО Олександр Кіндратенко відзначив, що північнокорейські війська, імовірно, зазнали великх втрат, тому відійшли.

«Сили спеціальних операцій говорять виключно за напрямки, де застосовуються наші підрозділи, у звʼязку з цим повідомляємо, що присутність військ КНДР орієнтовно три тижні не відмічається, імовірно зазнавши великих втрат вони змушені були відійти», - сказав речник.