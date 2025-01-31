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Сили спецоперацій підтвердили відсутність північнокорейських солдатів на Курщині

Їх там не фіксують майже три тижні.

Сили спецоперацій підтвердили відсутність північнокорейських солдатів на Курщині
Солдат КНДР у Курській області Росії, фото ілюстративне
Фото: скрин відео

Сили спецоперацій ЗСУ підтвердили, що вже приблизно три тижні на Курщині у Росії не відмічається присутність військ КНДР, передає «Українська правда».

Речник ССО Олександр Кіндратенко відзначив, що північнокорейські війська, імовірно, зазнали великх втрат, тому відійшли.

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«Сили спеціальних операцій говорять виключно за напрямки, де застосовуються наші підрозділи, у звʼязку з цим повідомляємо, що присутність військ КНДР орієнтовно три тижні не відмічається, імовірно зазнавши великих втрат вони змушені були відійти», - сказав речник.

  • Інформацію про те, що північнокорейські солдати були виведені з лінії фронту після того, як зазнали великих втрат, оприлюднило видання The New York Times із посиланням на офіційних осіб України та США, яка говорили на умовах анонімності.  
  • Торік у листопаді стало відомо про 11 тисяч солдатів КНДР, які прибули воювати на боці РФ. Але лише за три місяці чисельність північнокорейців скоротилася вдвічі, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
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