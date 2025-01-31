Сили спецоперацій підтвердили відсутність північнокорейських солдатів на Курщині

Сили спецоперацій ЗСУ підтвердили, що вже приблизно три тижні на Курщині у Росії не відмічається присутність військ КНДР, передає «Українська правда».
Речник ССО Олександр Кіндратенко відзначив, що північнокорейські війська, імовірно, зазнали великх втрат, тому відійшли.
«Сили спеціальних операцій говорять виключно за напрямки, де застосовуються наші підрозділи, у звʼязку з цим повідомляємо, що присутність військ КНДР орієнтовно три тижні не відмічається, імовірно зазнавши великих втрат вони змушені були відійти», - сказав речник.
- Інформацію про те, що північнокорейські солдати були виведені з лінії фронту після того, як зазнали великих втрат, оприлюднило видання The New York Times із посиланням на офіційних осіб України та США, яка говорили на умовах анонімності.
- Торік у листопаді стало відомо про 11 тисяч солдатів КНДР, які прибули воювати на боці РФ. Але лише за три місяці чисельність північнокорейців скоротилася вдвічі, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.