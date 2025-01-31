ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
У Вашингтоні поблизу аеропорту імені Рейгана пасажирський літак зіткнувся з гелікоптером. Загинули десятки людей (оновлено)
У Вашингтоні поблизу аеропорту імені Рейгана пасажирський літак зіткнувся з гелікоптером. Загинули десятки людей (оновлено)
Регламентний комітет Верховної Ради рекомендував відсторонити Порошенка від пленарних засідань до вересня
Регламентний комітет Верховної Ради рекомендував відсторонити Порошенка від пленарних засідань до вересня
​Справа генералів. Вибіркове правосуддя в ручному режимі
​Справа генералів. Вибіркове правосуддя в ручному режимі
Що відомо про китайський ШІ DeepSeek і чому його сенсаційний успіх може виявитися результатом крадіжки
Що відомо про китайський ШІ DeepSeek і чому його сенсаційний успіх може виявитися результатом крадіжки
У Сумах "шахед" влучив у багатоповерховий будинок. Загинули 9 людей, є поранені (оновлено)
У Сумах "шахед" влучив у багатоповерховий будинок. Загинули 9 людей, є поранені (оновлено)
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
ГоловнаСуспільствоВійна

​Умєров розповів про нові домовленості щодо допомоги з міністром оборони Нідерландів

Буде нова партія винищувачів F-16, навчання пілотів і нові проєкти щодо дронів.

​Умєров розповів про нові домовленості щодо допомоги з міністром оборони Нідерландів
Рустем Умєров і Рубен Брекельманс
Фото: Facebook/Рустем Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся у Гаазі з нідерландським колегою Рубеном Брекельмансом та повідомив про нові домовленості на 2025-й рік.

За словами Умєрова, наша держава очікує на передачу чергової партії літаків в 2025, також продовжується навчання пілотів, інженерного та технічного складу. 

Support LB.ua

«Другий пріоритет – дрони. Скоординували розподіл раніше анонсованих 400 млн євро, а також підготовку масштабних спільних проєктів щодо далекобійних можливостей. На порядку денному також артилерійські боєприпаси, ППО, ракети-перехоплювачі. Нідерланди чітко розуміють наші потреби та готові допомагати», - додав міністр.

Також очільники міноборони обох держав обговорили індустріальну взаємодію і як наступний логічний крок – розвиток спільних оборонних підприємств, які зміцнять спроможності обох армій.

Умєров додав, що сторони «синхронізували плани надходження допомоги, її ефективне застосування на полі бою та підтримку операцій». 

  • 16 січня глава МЗС Нідерландів Каспар Вельдкамп повідомив про виділення додаткових пакетів допомоги Україні: 7 млн євро через UCAP під координацією НАТО, а також 20 млн євро для Фонду енергетичної підтримки.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies