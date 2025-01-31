​Умєров розповів про нові домовленості щодо допомоги з міністром оборони Нідерландів

Буде нова партія винищувачів F-16, навчання пілотів і нові проєкти щодо дронів.

Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся у Гаазі з нідерландським колегою Рубеном Брекельмансом та повідомив про нові домовленості на 2025-й рік.

За словами Умєрова, наша держава очікує на передачу чергової партії літаків в 2025, також продовжується навчання пілотів, інженерного та технічного складу.

«Другий пріоритет – дрони. Скоординували розподіл раніше анонсованих 400 млн євро, а також підготовку масштабних спільних проєктів щодо далекобійних можливостей. На порядку денному також артилерійські боєприпаси, ППО, ракети-перехоплювачі. Нідерланди чітко розуміють наші потреби та готові допомагати», - додав міністр.

Також очільники міноборони обох держав обговорили індустріальну взаємодію і як наступний логічний крок – розвиток спільних оборонних підприємств, які зміцнять спроможності обох армій.

Умєров додав, що сторони «синхронізували плани надходження допомоги, її ефективне застосування на полі бою та підтримку операцій».