СБУ: житель Черкас готував для росіян координати для ракетно-дронових атак по області

Зрадник збирав інформацію про навчальні центри Державної прикордонної служби та ЗСУ, зокрема, казарми, в яких проживали бійці.

Служба безпеки України затримала жителя Черкас, який працював на російську ФСБ.

Про це йдеться на сайті СБУ.

затримання зрадника

Зловмисник готував координати для ракетно-дронових атак Росії по регіону. Від «куратора» зрадник отримав список орієнтовних геолокацій, де він мав провести дорозвідку. Серед пріоритетних цілей РФ були навчальні центри Державної прикордонної служби та ЗСУ, зокрема, казарми, в яких проживали бійці.

Розслідування встановило, що фігурант на своєму авто об’їжджав локації, де, на думку росіян, були розташовані пункти базування українських захисників. Тут він проводив відеозйомку зовнішнього периметру об’єктів та наявність на їхній території особового складу і військової техніки. Після розвідувальних вилазок зловмисник повертався додому і готував «звіт» для російського куратора, аби після підтвердження розвідданих ворог міг бити по них ракетами і дронами.

Піймали зрадника на гарячому - коли проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта. На місці події у чоловіка вилучили мобільний телефон із доказами роботи на РФ.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.