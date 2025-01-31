31 січня російські окупанти вдарили по прикордонню Новгород-Сіверщини Чернігівської області.
Про це повідомив керівник ОВА В’ячеслав Чаус.
За його словами, під мінометний обстріл потрапив 59-річний цивільний. Ворог влучив у його будинок. Чоловіка шпиталізували з уламковими пораненнями.
- Генштаб ЗСУ нині повідомив, що від ворожих артилерійських обстрілів з території Росії постраждали також райони населених пунктів Сумської області, зокрема, Олександрівка, Велика Писарівка, Пономаренки та Порозок.