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Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини і поранили жителя

Під мінометний обстріл потрапив житловий будинок.

Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини і поранили жителя
окупаційна армія
Фото: змі окупантів

31 січня російські окупанти вдарили по прикордонню Новгород-Сіверщини Чернігівської області.

Про це повідомив керівник ОВА В’ячеслав Чаус.

За його словами, під мінометний обстріл потрапив 59-річний цивільний. Ворог влучив у його будинок. Чоловіка шпиталізували з уламковими пораненнями.

поранений житль Чернігівщини після обстрілу прикордоння області
Фото: Telegram/ В'ячеслав Чаус/ Чернігівська ОДА (ОВА)
поранений житль Чернігівщини після обстрілу прикордоння області

  • Генштаб ЗСУ нині повідомив, що від ворожих артилерійських обстрілів з території Росії постраждали також райони населених пунктів Сумської області, зокрема, Олександрівка, Велика Писарівка, Пономаренки та Порозок.
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