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Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини

Внаслідок одного з ударів загинув мирний мешканець, ще один отримав поранення.

Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини 4 лютого 2025 року
Фото: Сергій Лисак

Російські окупаційні війська атакували за день Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок першої атаки Синельниківщини були понівечені дві приватні оселі. Надвечір росіяни вдарили дроном-камікадзе, внаслідок цього зайнялася автівка. Загинув чоловік, ще один госпіталізований у важкому стані. 

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По Нікопольщині росіяни били артилерією та БпЛА, під удар попали Нікополь, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. 

Внаслідок цих атак пошкоджені транспортне підприємство, п’ятиповерхівка та понад 20 приватних будинків, автомобіль, гаражі, господарські споруди, лінії електропередач та газогін. 

На Нікопольщині минулось без постраждалих.

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