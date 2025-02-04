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Глава МАГАТЕ оглянув підстанцію “Київську” і заявив про можливість “ядерної аварії”

Аварія можлива внаслідок атаки або порушення електропостачання. Розподільчі станції, зокрема, виконують важливу функцію: постачають електроенергію на атомні станції, яка необхідна для охолодження їхніх реакторів і відпрацьованого палива. 

Глава МАГАТЕ оглянув підстанцію “Київську” і заявив про можливість “ядерної аварії”
Підстанція “Київська”, 4 лютого 2025
Фото: @rafaelmgrossi

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відвідав електропідстанцію "Київська" і заявив про можливість “ядерної аварії”.

Про це Гроссі написав у соцмережі Х. 

“Я перебуваю на підстанції “Київська” – важливій для ядерної безпеки ланці енергомережі України. Ядерна аварія може бути наслідком прямого нападу на станцію, а також через порушення електропостачання”, – написав Гроссі.

Він додав, що МАГАТЕ прибуло до України, щоб допомогти запобігти цьому.

Зазначимо, ЛЕП Рівненська АЕС – Підстанція “Київська” – лінія електропередачі між Рівненською АЕС та підстанцією “Київська” з напругою 750 кВ, що живить місто Київ та Центральний і Північний регіони.

Раніше Associated Press випустило матеріал про те, що нові повітряні атаки РФ посилили увагу до неспроможності Міненергетики України захистити енергооб’єкти. Аналітики кажуть, що захист для розподільчих станцій біля АЕС почали будувати занадто пізно – лише восени 2024 року.

Розподільчі станції також виконують важливу функцію: постачають електроенергію на атомні станції з зовнішньої мережі, яка необхідна для охолодження їхніх реакторів і відпрацьованого палива. Ядерне агентство ООН неодноразово попереджало, що збій потенційно може призвести до катастрофи.

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