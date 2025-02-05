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Десантники взяли у полон 21 російського військового на Курщині

Полоненим була надана вчасна медична допомога.

Десантники взяли у полон 21 російського військового на Курщині
Фото: armyinform.com.ua

Українські десантники із суміжними підрозділами в Курській області Росії взяли в полон 21 військовослужбовця ворожої армії.

Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Полоненим була надана вчасна медична допомога.

"Вони обрали вірний шлях, здавшись в полон Збройним Силам України. Замість того, щоб брати участь в безглуздих м’ясних штурмах без належної підготовки та підтримки. Закликаємо всіх військовослужбовців армії РФ - не реалізовуйте фантазії вашого диктатора, здавайтеся в полон", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що в січні 2024 року проєкт "Хочу найти", створений Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, зафіксував рекордну кількість звернень від родин російських військовослужбовців, які зникли безвісти в Україні.

У січні 2025 року бійці Сил спецоперацій взяли у полон двох північнокорейських солдатів на Курщині.

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