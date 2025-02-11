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Google Maps почав відображати для користувачів зі США Мексиканську затоку як Американську

Компанія Google пояснила це змінами в Інформаційній системі географічних назв (GNIS) Сполучених Штатів.

Google Maps почав відображати для користувачів зі США Мексиканську затоку як Американську
Фото: Скріншот

Google Maps почали відображати Мексиканську протоку під назвою “Американська протока” для користувачів зі Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланнями на американські медіа.

Компанія Google пояснила це змінами в Інформаційній системі географічних назв (GNIS) Сполучених Штатів.

“Як ми оголосили два тижні тому та відповідно до нашої багаторічної практики, ми почали впроваджувати зміни, щоб відобразити це оновлення. Люди, які користуються Maps у США, бачитимуть “Американську затоку”, а люди в Мексиці – “Мексиканську затоку”. Усі інші бачитимуть обидва імені”, ‒ йдеться у пресрелізі.

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Раніше Рада географічних назв США формально змінила назву затоки на виконання відповідного наказу президента Дональда Трампа. Для користувачів з України топонім виглядає так – “Мексиканська затока (Американська затока)”.

Президент США Дональд Трамп підписав указ про перейменування у день своєї інавгурації, що було однією з його обіцянок до вступу на посаду. Президентка Мексики раніше просила Google не вносити зміни на виконання цього наказу.

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