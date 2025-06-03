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Посадовця Одеської міськради підозрюють у вимаганні 100 тис. гривень хабаря

Він вимагав гроші у місцевого підприємця за виготовлення та видачу дозвільних документів на розміщення чотирьох торговельних точок.

Посадовця Одеської міськради підозрюють у вимаганні 100 тис. гривень хабаря
Посадовця Одеської міськради підозрюють у вимаганні хабаря
Фото: Одеська облпрокуратура

Посадовця Одеської міськради підозрюють у вимаганні в підприємця 100 тисяч гривень хабаря за виготовлення та видачу дозвільних документів на розміщення чотирьох торговельних точок.

Про це розповіли у Одеській облпрокуратурі. 

"За процесуального керівництва Чорноморської окружної прокуратури повідомлено про підозру посадовцю однієї з районних адміністрацій Одеської міської ради за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Підозрюваний, тимчасово виконуючи обов’язки голови районної адміністрації, просив у місцевого підприємця 100 тис грн за виготовлення та видачу дозвільних документів на розміщення чотирьох торговельних точок. Також він обіцяв сприяння в укладенні договорів на користування відповідними місцями.

Крім основної суми, посадовець вимагав щомісячну "плату" – по 1000 грн за кожну точку торгівлі для безперешкодного ведення бізнесу.

Посадовця одеської міськради підозрюють у хабарництві
Фото: Одеська облпрокуратура
Посадовця одеської міськради підозрюють у хабарництві

Правоохоронці затримали чиновника в службовому кабінеті під час одержання обумовленої суми неправомірної вигоди. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Вирішується питання щодо відсторонення його від займаної посади.

Вживаються заходи щодо встановлення інших причетних до скоєного злочину осіб.

  • Минулого року антикорупційна прокуратура скерувала до суду справу, де фігурують посадовці Одеської мерії.
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