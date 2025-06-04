Наслідки російських обстрілів на Херсонщині: одна людина загинула, ще п'ятеро — постраждали

Упродовж дня російські окупанти завдавали ударів по Херсону та передмістю обласного центру. Унаслідок вожих обстрілів є жертви серед цивільного населення.
Про це інформує Херсонська обласна прокуратура.
За даними слідства, 4 червня ЗС РФ здійснили обстріли населених пунктів Херсонщини, застосувавши дрони, артилерію, РСЗВ та міномети.
Уранці внаслідок удару безпілотників по селищу Антонівка загинув 49-річний чоловік. Ще двоє чоловіків 57 та 78 років і 53-річна жінка отримали уламкові поранення.
Крім того, у Херсоні внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено житлові будинки. Постраждали 75-річна жінка та 53-річний чоловік.
Прокурори спільно зі слідчими продовжують документувати наслідки обстрілів і фіксувати чергові воєнні злочини, вчинені збройними формуваннями держави-агресора.
- За минулу добу в Херсонській області вісім людей дістали поранення через російські обстріли.