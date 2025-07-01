Головне за ніч та ранок вівторка, 1 липня: атака на Запоріжжя та Дніпропетровщину, майже 150 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 146 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли, спека в Європі.

Уранці вівторка армія Росії атакувала ракетою Кам’янський район Дніпропетровської області. На місці влучання спалахнула пожежа.

За оновленими даними, є жертви.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 146 боїв.

Найбільше - на Покровському (41) та Новопавлівському (21) напрямках.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному пункту управління та двох артилерійських засобах противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 970 солдатів, 3 танки, 6 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем та 103 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. Від початку вторгнення втрати армії РФ становлять близько 1 020 980 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що під час повітряної тривоги в Запоріжжі пролунали вибухи. Ворог ударив чотирма дронами по одному з промислових підприємств. Один із «шахедів» влучив у житлову забудову.

Обійшлося без постраждалих.

Раніше Федоров повідомляв, що ворог використав швидкісні ракети. Зафіксовано влучання в одному з районів, там розпочалася пожежа.

У ніч на 1 липня Росія атакувала Україну 52 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Влучання зафіксували в трьох локаціях, падіння уламків – в одній.

“Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 47 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. 14 – збито вогневими засобами ураження, 33 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ”, – йдеться у повідомленні.

Проєкт "Радіо Свободи" "Донбас Реалії" повідомив про вибухи в тимчасово окупованому Донецьку. Над містом здіймався дим, були пожежі.

Пропагандистські ЗМІ окупантів стверджували, що "приліт" стався біля будівлі Донецького інституту кольорових металів. Натомість очевидці говорили про влучання у готель.

Повідомляли також про вибухи та пожежі у Луганську. Там, за інформацією моніторингових каналів, було чути роботу БПЛА, після чого розпочалося загоряння на нафтобазі.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко підтвердив "ювелірну роботу по росіянах" у Донецьку. За словами Коваленка, "там дуже жирно". Він також зазначав, що у Луганську палає логістика росіян.

У Франції, Іспанії і Португалії зафіксували рекордну температуру за всю історію спостережень.

Зокрема на вершині гори Монблан – найвищому шпилі Західної Європи – температура вперше піднялася вище нуля.

Докладніше – в новині.

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