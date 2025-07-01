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​Через схід порожніх вантажних вагонів на Рівненщині затримується низка потягів

Причину аварії не назвали. 

​Через схід порожніх вантажних вагонів на Рівненщині затримується низка потягів
Ілюстративне фото
Фото: mtu.gov.ua

Низка пасажирських поїздів карпатського напрямку прямуватиме із затримками через схід порожніх вагонів вантажного поїзда на Рівненщині.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Згідно з інформацією, поїзди №80 Львів – Дніпро та №64 Львів – Харків поїдуть об’їзним маршрутом через Тернопіль із затримкою від двох годин.

Пасажирів з/до станцій "Дубно", "Броди", "Шепетівка", "Славута" забирає "Інтерсіті" №744 Львів–Київ, який проїде ушкодженою ділянкою першим після її часткового відновлення протягом найближчих 2 годин. 

"Якщо ви прямуєте одним із рейсів, що затримується, і маєте подальшу пересадку на поїзди "УЗ", сповістіть про це вашого провідника або стюарда - наші диспетчери скоординують потрібні стиковки", – йдеться в повідомленні.

Причина сходу вантажних вагонів не зазначена.
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