​Через схід порожніх вантажних вагонів на Рівненщині затримується низка потягів

Низка пасажирських поїздів карпатського напрямку прямуватиме із затримками через схід порожніх вагонів вантажного поїзда на Рівненщині.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Згідно з інформацією, поїзди №80 Львів – Дніпро та №64 Львів – Харків поїдуть об’їзним маршрутом через Тернопіль із затримкою від двох годин.

Пасажирів з/до станцій "Дубно", "Броди", "Шепетівка", "Славута" забирає "Інтерсіті" №744 Львів–Київ, який проїде ушкодженою ділянкою першим після її часткового відновлення протягом найближчих 2 годин.

"Якщо ви прямуєте одним із рейсів, що затримується, і маєте подальшу пересадку на поїзди "УЗ", сповістіть про це вашого провідника або стюарда - наші диспетчери скоординують потрібні стиковки", – йдеться в повідомленні.

Причина сходу вантажних вагонів не зазначена.