Генштаб ЗСУ зауважив, що Збройні сили "нищать російського агресора, однак також зазнають болісних втрат".

1 липня стало відомо, що загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади полковник Сергій Захаревич, повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на бригадного генерала Сергія Собка та дружину полковника Оксану Сергієнко-Захаревич.

Фото: Facebook/Serhii Sobko Сергій Захаревич

«Сьогодні загинув воїн, син, чоловік, батько трьох дітей, мій друг — Сергій Захаревич…Ти був найкращим з нас, коли ми вчилися, найталановитішим. Був найкращим і потім, коли вже стали офіцерами. Вічна памʼять та слава всім полеглим… Глибокі співчуття рідним та близьким…», - ідеться в дописі Собка на його фейсбук-сторінці.

Доповнення. Генштаб ЗСУ згодом наголосив, що "наша армія втратила ще одного представника нового покоління українських офіцерів, які зросли в боях, стали взірцями мужності та ініціативного військового лідерства".

У командуванні зауважили, що Збройні сили України "нищать російського агресора, однак також зазнають болісних втрат".

Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що Захаревич загинув унаслідок ракетного удару окупантів по Гуляйполю.

«Сьогодні весь день тривав розбір завалів після удару по Гуляйполю. На жаль, є втрати – і військові, і цивільні. Загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади полковник Захаревич, інші хлопці з бригади», - розповів глава держави.

Зеленський додав, що триває повне розслідування обставин удару. Відомо про понад 30 поранених.

«Ми обов’язково відповімо росіянам на цей удар», - запевнив президент.