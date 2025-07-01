За добу підрозділи угруповання СБС уразили 724 цілі росіян

Впродовж доби 30 червня - 1 липня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 724 цілі окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

169 одиниць особового складу, з яких 109 — ліквідовано;

32 одиниць автомобільної техніки та 30 мотоциклів;

13 артилерійських систем, танк та одну одиницю бронетехніки.

Крім того, було знищено 10 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), а також уражено 15 точок вильоту операторів БпЛА.