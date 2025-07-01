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За добу підрозділи угруповання СБС уразили 724 цілі росіян

Зокрема, уражені 13 артилерійських систем, танк та одна одиниця бронетехніки.

За добу підрозділи угруповання СБС уразили 724 цілі росіян
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Впродовж доби 30 червня - 1 липня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 724 цілі окупантів. 

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

  • 169 одиниць особового складу, з яких 109 — ліквідовано;
  • 32 одиниць автомобільної техніки та 30 мотоциклів;
  • 13 артилерійських систем, танк та одну одиницю бронетехніки.

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Крім того, було знищено 10 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), а також уражено 15 точок вильоту операторів БпЛА.

Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу: результати за 30.06–01.07
Фото: СБС
Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу: результати за 30.06–01.07
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