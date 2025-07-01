За добу підрозділи угруповання СБС уразили 724 цілі росіян

Впродовж доби 30 червня - 1 липня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 724 цілі окупантів.
Про це повідомила пресслужба СБС.
Серед уражених російських цілей:
- 169 одиниць особового складу, з яких 109 — ліквідовано;
- 32 одиниць автомобільної техніки та 30 мотоциклів;
- 13 артилерійських систем, танк та одну одиницю бронетехніки.
Крім того, було знищено 10 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), а також уражено 15 точок вильоту операторів БпЛА.