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​Росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками, є пошкодження

Також постраждала жінка 69 років.

​Росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками, є пошкодження
Фото: Дніпропетровська ОВА

Сили протиповітряної оборони Дніпропетровської області знищили 8 ворожих безпілотників.

Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук. 

Унаслідок ворожих атак у Кривому Розі пошкоджене приватне підприємство. Також у Перещепинській громаді Самарівського району пошкоджене фермерське господарство, постраждала жінка 69 років.

Ввечері та вранці окупанти продовжили обстріли Нікопольського району, застосовуючи дрони та артилерію - цілили по райцентру та Покровській громаді. Через ранкові удари у Нікополі пошкоджена багатоповерхівка, приватний будинок, гараж, господарська споруда, лінія електропередачі. 

Інших випадків обстрілів у громадах області минула ніч не зафіксувала.
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