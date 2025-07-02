​Росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками, є пошкодження

Також постраждала жінка 69 років.

Сили протиповітряної оборони Дніпропетровської області знищили 8 ворожих безпілотників.

Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

Унаслідок ворожих атак у Кривому Розі пошкоджене приватне підприємство. Також у Перещепинській громаді Самарівського району пошкоджене фермерське господарство, постраждала жінка 69 років.

Ввечері та вранці окупанти продовжили обстріли Нікопольського району, застосовуючи дрони та артилерію - цілили по райцентру та Покровській громаді. Через ранкові удари у Нікополі пошкоджена багатоповерхівка, приватний будинок, гараж, господарська споруда, лінія електропередачі.

Інших випадків обстрілів у громадах області минула ніч не зафіксувала.