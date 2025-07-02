Головне за середу, 2 липня: 140 боєзіткнень, бої на Покровському напрямку, вибухи в Житомирі

2 липня на трасі Житомир-Київ у населеному пункті Березина (біля Житомира) пролунали два вибухи. Загинули дві людини, 15 осіб постраждали.

Про це повідомив керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Глибочицький сільський голова Сергій Сокальський натомість повідомив, що вибух стався у селі на виробничому складі одного з промислових підприємств, передає «Суспільне».

За словами Сокальського, пошкоджені житлові приватні будинки, лінії електромереж.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 2 липня на фронті від початку доби зафіксовано 140 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку від початку доби відбулась найбільша кількість боєзіткнень – 41.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни здійснили ще 19 атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 2 липня – в новині.

Російські окупанти атакували з різних видів озброєння прифронтові населені пункти Донецької області. Унаслідок атак загинули двоє цивільних, семеро зазнали поранень, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Росіяни атакували Райське Дружківської громади двома БпЛА типу "Герань-2". Унаслідок атаки поранено 56-річного чоловіка з дружиною 52 років та їх 23-річного сина. У них діагностовано черепно-мозкову й мінно-вибухові травми, опіки.

Також окупанти обстріляли Покровськ. Постраждала 65-річна жінка, її доставлено до лікарні з травмами. Згодом на вулиці від обстрілу загинули чоловік, який був в інвалідному візку, та цивільний, який його супроводжував.

Російські окупанти атакували дроном Сумську громаду. Зафіксовано влучання у Ковпаківському районі обласного центру.

На початок липня відомо про страту росіянами 268 українських військовополонених. Страти можуть відбуватися за вказівкою вищого військового керівництва РФ, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції з нагоди третьої річниці перебування на посаді.

"За нашими даними, станом на сьогодні, відбувається розслідування щодо страти 268 українських військовополонених російськими солдатами. І ми бачимо, що ця цифра кардинально зросла в останній рік", — заявив Лубінець.

Більше інформації – в новині.

Україна не отримувала від США офіційних повідомлень про зупинку чи перегляд графіків постачання американської оборонної допомоги. Україна з’ясовує актуальні фактичні обставини постачань, повідомили в міністерстві оборони на тлі публікацій про зупинку збройної підтримки, зокрема ракет ППО.

Міністерство перевірить деталі по кожному елементу в постачанні. Також МО запросило телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей.

Про результати контактів з американськими партнерами обіцяють додатково повідомити на рівні Міноборони та МЗС. Окремі особи в Україні, які наразі дають публічні коментарі стосовно цієї ситуації, "з обʼєктивних причин не володіють всіма фактичними даними", додали в міністерстві.

Чого чекати від медичної реформи у 2025 році? Які виклики стоять перед системою охорони здоров’я? Яких змін потребує суспільство та медична спільнота? Відповідь на ці питання “Нова країна” намагалася знайти в рамках тематичної дискусійної панелі за участі основних стейкхолдерів реформи:

Віктора Ляшка , міністра охорони здоров'я;

, міністра охорони здоров'я; Наталії Гусак, голови Національної служби здоров'я;

голови Національної служби здоров'я; Михайла Радуцького , голови комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

, голови комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. А також - Ігоря Ліскі, голови наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group, з якою LB.ua спільно реалізує “Нову країну”.

Разом з топспікерами і гостями заходу - лікарями, представниками пацієнтських і громадських організацій, профільних асоціацій, фармацевтичної галузі, приватних лікарень, народних депутатів - говорили також про верифікацію пацієнтів, страхову медицину, донорське фінансування, відтік кадрів, стан медичної освіти, обслуговування прифронтових територій, рівні правила гри для державного та приватного секторів, справедливу оплату по тарифах за послуги, роль медицини у побудові нової країни тощо.

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Поки офіційний курс гривні до євро сягнув рівня 49,40 грн, комерційний курс у банках наближається до рівня 50 гривень за євро. Зокрема "Райффайзен Банк" 2 липня продавав європейську валюту за оплати карткою уже по курсу 50,164 за одиницю.

Про це повідомляє "ZN" із посиланням на курси валют у різних банках. Напередодні НБУ встановив курс валют на 2 липня 2025 року на рівні 1 євро - 49,40 грн та 1 долар США - 41,81 грн.

Найбільші державні банки "Приватбанк" та "Ощадбанк" продавали євро сьогодні за курсом 49,75 та 49, 80 гривень відповідно.

Путін відхилив пропозицію французького президента Еммануеля Макрона щодо припинення вогню у війні проти України, пише Bloomberg з посиланням на джерело.

Також Макрон закликав розпочати серйозні переговори, однак Путін відхилив цю позицію. Він заявив, що врегулювання війни має “вирішувати корінні причини української кризи та базуватися на нових територіальних реаліях”, йдеться у заяві Кремля.

Раніше повідомлялося, що політики поспілкувалися телефоном вперше з 2022 року.

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