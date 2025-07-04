4 липня Росія атакувала Україну понад 500 ударними дронами і ракетами. При цьому десятки «шахедів» вдалося збити дронами-перехоплювачами.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив Володимир Зеленський.

«Були сьогодні й важливі результати у дронів-перехоплювачів. Десятки «шахедів» були збиті саме перехоплювачами. Максимально це масштабуємо. Більше виробництва таких дронів – дронів-перехоплювачів. Більше навчання та підготовки наших операторів дронів. Чітке завдання», - наголосив глава держави.