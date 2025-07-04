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Зеленський: десятки «шахедів» вдалося збити дронами-перехоплювачами

«Максимально це масштабуємо», - додав глава держави.

Зеленський: десятки «шахедів» вдалося збити дронами-перехоплювачами
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

4 липня Росія атакувала Україну понад 500 ударними дронами і ракетами. При цьому десятки «шахедів» вдалося збити дронами-перехоплювачами.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив Володимир Зеленський.

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«Були сьогодні й важливі результати у дронів-перехоплювачів. Десятки «шахедів» були збиті саме перехоплювачами. Максимально це масштабуємо. Більше виробництва таких дронів – дронів-перехоплювачів. Більше навчання та підготовки наших операторів дронів. Чітке завдання», - наголосив глава держави.

  • Напередодні у Данії міністр оборони України Рустем Умєров і CEO компанії Swift Beat, LLC Ерік Шмідт уклали меморандум про довгострокове стратегічне партнерство. Компанія вироблятиме для ЗСУ, зокрема, дрони-перехоплювачі для знищення російських безпілотників і ракет.
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