Єврокомісарка Кос: Демонтаж гарантій незалежності НАБУ є серйозним кроком назад

Вона наголосила, що незалежні органи, такі як НАБУ та САП, є важливими для шляху України до ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос висловила стурбованість голосуванням Верховної Ради за законопроєкт, що обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це вона написала в соцмережі Х.

"Серйозно стурбовані сьогоднішнім голосуванням у Верховній Раді. Демонтаж ключових гарантій незалежності НАБУ – це серйозний крок назад", - зазначила Кос.

Вона наголосила, що незалежні органи, такі як НАБУ та САП, є важливими для шляху України до ЄС.

"Верховенство права залишається в самому центрі переговорів про вступ до ЄС", - додала Кос.



