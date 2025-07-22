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Єврокомісарка Кос: Демонтаж гарантій незалежності НАБУ є серйозним кроком назад

Вона наголосила, що незалежні органи, такі як НАБУ та САП, є важливими для шляху України до ЄС. 

Єврокомісарка Кос: Демонтаж гарантій незалежності НАБУ є серйозним кроком назад
Марта Кос
Фото: Х

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос висловила стурбованість голосуванням Верховної Ради за законопроєкт, що обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро   та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Про це вона написала в соцмережі Х. 

"Серйозно стурбовані сьогоднішнім голосуванням у Верховній Раді. Демонтаж ключових гарантій незалежності НАБУ – це серйозний крок назад", - зазначила Кос.

Вона наголосила, що незалежні органи, такі як НАБУ та САП, є важливими для шляху України до ЄС. 

"Верховенство права залишається в самому центрі переговорів про вступ до ЄС", - додала Кос.
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