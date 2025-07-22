Єврокомісарка Кос: Демонтаж гарантій незалежності НАБУ є серйозним кроком назад

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос висловила стурбованість голосуванням Верховної Ради за законопроєкт, що обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Про це вона написала в соцмережі Х.
"Серйозно стурбовані сьогоднішнім голосуванням у Верховній Раді. Демонтаж ключових гарантій незалежності НАБУ – це серйозний крок назад", - зазначила Кос.
Вона наголосила, що незалежні органи, такі як НАБУ та САП, є важливими для шляху України до ЄС.
"Верховенство права залишається в самому центрі переговорів про вступ до ЄС", - додала Кос.
- Сьогодні Верховна Рада підтримала закон, правки до якого скасовують незалежність НАБУ та САП, – документ уже передали на підпис президенту. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "НАБУ і САП втрачають незалежність". LB.a отримав дані про поіменне голосування народних депутатів за фактичну передачу незалежних антикорупційних органів НАБУ і САП під контроль генерального прокурора. Ми опублікували список поіменно по фракціях.
- На ситуацію вже відреагували посли "Великої сімки": основні фінансові донори України мають "серйозні занепокоєння" і хочуть поговорити з керівництвом уряду. Висловилися також і в Єврокомісії - українській владі нагадали, що значна фінансова підтримка залежить від реформ.