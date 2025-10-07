УІНП оприлюднив переліки осіб та подій, що містять та не містять символіку російської імперської політики

Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
ГоловнаКультура

УІНП оприлюднив переліки осіб та подій, що містять та не містять символіку російської імперської політики

Переліки не є вичерпними і будуть доповнюватися новими даними про осіб та події.

УІНП оприлюднив переліки осіб та подій, що містять та не містять символіку російської імперської політики
Ілюстративне фото
Фото: УІНП

Український інститут національної пам’яті (УІНП) оприлюднив переліки осіб та подій, об’єкти, присвячені яким, містять чи не містять символіку російської імперської політики.

Зазначається, що ці переліки складаються на підставі фахових висновків Експертної комісії та УІНП, що були надані з власної ініціативи або за зверненнями органів влади, юридичних осіб і громадян.

“Вони не є вичерпними і будуть доповнюватися новими даними про осіб та події періодів Московського царства, Російської імперії, Російської держави, РСФРР, СРСР та сучасної Російської Федерації”, - наголосили в УІНП. 

Основною метою оприлюднення переліків є сприяння органам місцевого самоврядування під час реалізації Закону України “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії”, а також ознайомлення громадськості.

Подивитись ці переліки можна за посиланнями:
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies