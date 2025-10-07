УІНП оприлюднив переліки осіб та подій, що містять та не містять символіку російської імперської політики

Переліки не є вичерпними і будуть доповнюватися новими даними про осіб та події.

Український інститут національної пам’яті (УІНП) оприлюднив переліки осіб та подій, об’єкти, присвячені яким, містять чи не містять символіку російської імперської політики.

Зазначається, що ці переліки складаються на підставі фахових висновків Експертної комісії та УІНП, що були надані з власної ініціативи або за зверненнями органів влади, юридичних осіб і громадян.

“Вони не є вичерпними і будуть доповнюватися новими даними про осіб та події періодів Московського царства, Російської імперії, Російської держави, РСФРР, СРСР та сучасної Російської Федерації”, - наголосили в УІНП.

Основною метою оприлюднення переліків є сприяння органам місцевого самоврядування під час реалізації Закону України “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії”, а також ознайомлення громадськості.

Подивитись ці переліки можна за посиланнями: