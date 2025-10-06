Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Території культури

У Львівському органному залі виконають твори модерністів, заборонені в радянський час

Гратиме академічний симфонічний оркестр Луганської обласної філармонії. 

У Львівському органному залі виконають твори модерністів, заборонені в радянський час
Фото: Львівський органний зал

11 жовтня Львівський органний зал презентує концерт “Симфонічний модернізм. Сениця. Шипович”, де вперше у Львові прозвучить музика заборонених в радянські часи модерністів.

Академічний симфонічний оркестр Луганської обласної філармонії під батутою Івана Остаповича виконає Симфонію №1 Павла Сениці та Сюїту з музики до мультфільму “Жук в зоопарку” Костянтина Шиповича.

Павло Сениця – один з перших українських модерністів, якого сучасники називали “найсерйознішим композитором після Лисенка”. Родом із Полтавщини, він більшу частину життя провів у Москві, займався дослідженням фольклору. Його музику не виконували з 1930-х; лише останніми роками його творчість починають повертати на українські сцени. Симфонія №1, яку Сениця написав ще у студентські роки, пролунала лише раз понад сто років тому.

Костянтин Шипович – авангардист, член Спілки композиторів України, автор музики до кіно й мультфільмів, що прагнув передати ритми індустріальної доби. У 1940 році його заарештували за доносом, після звільнення він уже не зміг відновити здоров’я і помер у віці 35 років. Його Сюїта з музики до мультфільму “Жук в зоопарку” (1936) – це живий документ українського модернізму, який довго вважали втраченим; її віднайшов у архівах піаніст і дослідник Тиміш Мельник.

диригент Іван Остапович
Фото: Львівський органний зал
диригент Іван Остапович

На концерті у Львівському органному залі твори Сениці та Шиповича виконає академічний симфонічний оркестр Луганської обласної філармонії – один із найстаріших симфонічних колективів України, що понад 80 років формує музичне життя Луганщини. Після релокації до Львова у 2022 році оркестр став активним учасником культурного життя міста, презентуючи українську класику, прем’єри сучасних композиторів і міжнародні колаборації. Диригуватиме Іван Остапович, композитор і культурний менеджер, директор Львівського органного залу.

Програма концерту:

  • Павло Сениця – Симфонія №1 фа мажор, op.2 №3 (1905–1907)
  • Костянтин Шипович – Сюїта з музики до мультфільму “Жук в зоопарку” (1936)

Тривалість концерту – близько 1 години.

***

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.

