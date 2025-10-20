У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
У Києві викрили підпільну неокомуністичну організацію, яка закликала "відновити СРСР"

Так званий "Оргкомітет УССР" створили 58-річний мешканець Чернівців, 45-річна жителька Мукачева, 46-річний мешканець Івано-Франківська та 49-річна киянка.

У Києві викрили підпільну неокомуністичну організацію, яка закликала "відновити СРСР"
Фото: Нацполіція

Поліцейські Києва спільно із Службою безреки викрили підпільну неокомуністичну організацію "Оргкомітет УССР", яка закликала "відновити СРСР" та поширювала заборонену символіку.

Про це повідомила Нацполіція.

Зловмисники створили мережу телеграм-каналів, де пропагували ідеї відновлення СРСР, поширювали комуністичну символіку, не визнавали Конституцію України й будь-які державні інституції. 

Встановлено, що четверо активних учасників цього руху виготовляли та поширювали заборонену комуністичну символіку, а також адміністрували телеграм-канали та чати, через які координували свої дії та залучали нових прихильників. Члени цих спільнот створювали та координували діяльність псевдодержавних установ, організовували так звані "з’їзди громадян СРСР" і приймали власні "закони".

До створення організації причетні: 58-річний мешканець Чернівців, 45-річна жителька Мукачева, 46-річний мешканець Івано-Франківська та 49-річна жителька Києва. Під час обшуків у них вилучили матеріали із забороненою символікою, мобільні телефони та ноутбуки. 

Усім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-1 Кримінального кодексу – виготовлення, поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного тоталітарного режиму. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

  • Як відомо, в Україні з травня 2015 року комуністична символіка заборонена. Це сталося після ухвалення Закону №317-VIII "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборону пропаганди їхньої символіки" (закон про декомунізацію). 
﻿
