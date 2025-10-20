У Києві викрили підпільну неокомуністичну організацію, яка закликала "відновити СРСР"

Поліцейські Києва спільно із Службою безреки викрили підпільну неокомуністичну організацію "Оргкомітет УССР", яка закликала "відновити СРСР" та поширювала заборонену символіку.

Про це повідомила Нацполіція.

Зловмисники створили мережу телеграм-каналів, де пропагували ідеї відновлення СРСР, поширювали комуністичну символіку, не визнавали Конституцію України й будь-які державні інституції.

Встановлено, що четверо активних учасників цього руху виготовляли та поширювали заборонену комуністичну символіку, а також адміністрували телеграм-канали та чати, через які координували свої дії та залучали нових прихильників. Члени цих спільнот створювали та координували діяльність псевдодержавних установ, організовували так звані "з’їзди громадян СРСР" і приймали власні "закони".

До створення організації причетні: 58-річний мешканець Чернівців, 45-річна жителька Мукачева, 46-річний мешканець Івано-Франківська та 49-річна жителька Києва. Під час обшуків у них вилучили матеріали із забороненою символікою, мобільні телефони та ноутбуки.

Усім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-1 Кримінального кодексу – виготовлення, поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного тоталітарного режиму. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.