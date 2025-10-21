Мінветеранів запускає програму адаптації для захисників, які повністю або частково втратили зір.

Розпочато збір заявок на участь у спеціалізованій програмі адаптації для ветеранів і ветеранок, які мають повну або часткову втрату зору внаслідок війни. Програма є безоплатною та реалізується відповідно до Постанови КМУ №1060 від 22.08.2025.

Учасники отримують адаптаційні послуги з урахуванням їхніх потреб і можливостей — у зручному форматі:

індивідуальному

сімейному (разом із тими, хто здійснює догляд)

груповому (до 10 осіб)

Вибір форми надання послуг з адаптації залежить від виду послуги, мети, завдань, етапу та шляхів надання послуг з адаптації.