Війна

Мінветеранів запускає програму адаптації для захисників, які повністю або частково втратили зір

Розпочато збір заявок. Програма є безоплатною.

Мінветеранів запускає програму адаптації для захисників, які повністю або частково втратили зір
Фото: Мінветеранів

Мінветеранів запускає програму адаптації для захисників, які повністю або частково втратили зір. 

Розпочато збір заявок на участь у спеціалізованій програмі адаптації для ветеранів і ветеранок, які мають повну або часткову втрату зору внаслідок війни. Програма є безоплатною та реалізується відповідно до Постанови КМУ №1060 від 22.08.2025.

Учасники отримують адаптаційні послуги з урахуванням їхніх потреб і можливостей — у зручному форматі:

  • індивідуальному
  • сімейному (разом із тими, хто здійснює догляд)
  • груповому (до 10 осіб)

Вибір форми надання послуг з адаптації залежить від виду послуги, мети, завдань, етапу та шляхів надання послуг з адаптації.
﻿
