ДБР повідомило про викриття лікарів у Одесі, які "допомагали" ухилятися від служби

Їм загрожує до трьох років обмеження волі.

ДБР повідомило про викриття лікарів у Одесі, які "допомагали" ухилятися від служби
Вручення підозри
Фото: ДБР

У Державному бюро розслідувань повідомили, що викрили та заблокували спробу підриву мобілізації в Одесі комісією лікарів ВЛК Приморського РТЦК та СП.

Як зазначили у ДБР, вони видавали військовозобов’язаним "липові" висновки про проходження військово-лікарської комісії без їх фактичної присутності. Такі "довідки" давали можливість призовникам незаконно оформити відстрочку від служби.

За даними слідства, члени ВЛК мали попередні "платні" домовленості з учасниками масштабної корупційної схеми, яких працівники ДБР викрили раніше. 

"Нагадаємо, що організував оборудку місцевий мешканець, який залучив до неї співробітника Центру забезпечення службової діяльності Міноборони та Генштабу ЗСУ, працівника Приморського РТЦК та СП та ще двох знайомих. Ділки пропонували охочим уникнути військової служби за 16 тис. доларів США. Обвинувальні акти щодо них вже скеровані до суду", – розповіли у Бюро. 

Чотирьом членам військово-лікарської комісії повідомили про підозру у службовому підробленні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України). Вирішується питання щодо відсторонення від посад. Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб причетних до оборудки.
