Ексголову Тернопільської облради визнали винним за ще одним обвинуваченням – у недостовірному декларуванні

Раніше його визнали винним і засудили за хабарництво.

Сьогодні, 22 жовтня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив вирок колишньому голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку, обвинуваченому в умисному внесенні недостовірних відомостей до декларації, передає Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Відповідно до вироку суду колишнього посадовця визнано винуватим у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, та призначено покарання у виді 68 тис. гривень штрафу з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, строком один рік.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

У межах досудового розслідування було встановлено, що обвинувачений у деклараціях за 2022–2023 роки не відобразив відомості про квартиру площею 201,9 кв. м, що належала його матері, проте яку він використовував разом із членами сім’ї.

Крім того, у декларацію за 2022 рік особа не внесла інформацію про грошові кошти на банківському рахунку, а також про нежитлові приміщення, а саме паркувальне місце, автомийку та кладову, які належать членам його сім’ї.

Загальна сума незадекларованого майна за 2022 рік становить 2,2 млн грн, за 2023 рік – понад 2 млн грн.

Прокурори зазначили, що ухвалою ВАКС від 21 серпня 2025 року кримінальне провадження в частині недостовірного декларування за 2023 рік закрито на підставі п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв'язку із законодавчими змінами, що підняли поріг настання кримінальної відповідальності (з 500 до 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб), що мали зворотну дію в часі, оскільки покращували його становище.

Крім того, вироком ВАКС від 18 червня 2025 року колишнього голову Тернопільської обласної ради визнано винуватим у проханні надати та одержанні понад 600 тис. грн неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера. призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. До набрання вироку законної сили до нього застосували заставу в розмірі 15 млн грн, яку за нього згодом внесли. Вийшовши під заставу він має можливість провести час, відведений на подання апеляції, не в СІЗО.