У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
ГоловнаСуспільствоЖиття

У РДА пояснили, чому частина Деснянського району Києва досі без гарячої води

Після атаки росіян 5 жовтня досі тривають ремонтрі роботи обладанання "Київтеплоенерго".

У РДА пояснили, чому частина Деснянського району Києва досі без гарячої води
Фото: Вікіпедія

Частина Деснянського району досі немає гарячої води після обстрілів РФ 5 жовтня через пошкодження обладнання “Київтеплоенерго”.

Про це повідомили у Деснянській райдержадміністрації.

Унаслідок атаки частина обладнання комунального підприємства зазнала суттєвих пошкоджень. 

Станом на кінець минулого тижня було відсутнє гаряче водопостачання для побутових споживачів і об’єктів соціальної сфери району, зокрема дитячих садків, шкіл, закладів охорони здоров’я та вищих навчальних закладів ‒ тих, які були підключені до ТМ-3, ТМ-4 та ТЕЦ-6.

Зараз тривають ремонтні роботи. За попередніми оцінками, відновлення надання послуг з гарячого водопостачання попередньо планується до середини тижня. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies