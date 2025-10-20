У РДА пояснили, чому частина Деснянського району Києва досі без гарячої води

Частина Деснянського району досі немає гарячої води після обстрілів РФ 5 жовтня через пошкодження обладнання “Київтеплоенерго”.

Про це повідомили у Деснянській райдержадміністрації.

Унаслідок атаки частина обладнання комунального підприємства зазнала суттєвих пошкоджень.

Станом на кінець минулого тижня було відсутнє гаряче водопостачання для побутових споживачів і об’єктів соціальної сфери району, зокрема дитячих садків, шкіл, закладів охорони здоров’я та вищих навчальних закладів ‒ тих, які були підключені до ТМ-3, ТМ-4 та ТЕЦ-6.

Зараз тривають ремонтні роботи. За попередніми оцінками, відновлення надання послуг з гарячого водопостачання попередньо планується до середини тижня.