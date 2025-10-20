«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
РФ масовано атакувала Павлоград на Дніпропетровщині, 16 цивільних постраждали

Пошкоджень зазнав інфраструктурний об'єкт.

РФ масовано атакувала Павлоград на Дніпропетровщині, 16 цивільних постраждали
Фото: Дніпропетровська ОВА

РФ масовано атакувала Павлоградський район, спрямувавши ракети та БпЛА. Відомо про 16 постраждалих, четверо з них у важкому стані.

Про це повідомляє т.в.о. очільника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"У Павлограді постраждали 16 людей, 15 з них – госпіталізовані. Четверо – "важкі", решта у стані середньої тяжкості. Пошкоджений інфраструктурний об’єкт, виникла пожежа", — ідеться у повідомленні. 

У Вербківській громаді унаслідок ворожої атаки виникла пожежа. 

Фото: Дніпропетровська ОВА

По Нікопольщині російська армія била артилерією та FPV-дронами. Влучання зафіксували у Нікополі, Покровській та Мирівській громадах. 

Понівечені агрофірма, багатоповерхівка, 2 приватні будинки і 2 господарські споруди, газогін, лінії електропередач.
