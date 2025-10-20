РФ масовано атакувала Павлоград на Дніпропетровщині, 16 цивільних постраждали

РФ масовано атакувала Павлоградський район, спрямувавши ракети та БпЛА. Відомо про 16 постраждалих, четверо з них у важкому стані.

Про це повідомляє т.в.о. очільника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"У Павлограді постраждали 16 людей, 15 з них – госпіталізовані. Четверо – "важкі", решта у стані середньої тяжкості. Пошкоджений інфраструктурний об’єкт, виникла пожежа", — ідеться у повідомленні.

У Вербківській громаді унаслідок ворожої атаки виникла пожежа.

Фото: Дніпропетровська ОВА

По Нікопольщині російська армія била артилерією та FPV-дронами. Влучання зафіксували у Нікополі, Покровській та Мирівській громадах.

Понівечені агрофірма, багатоповерхівка, 2 приватні будинки і 2 господарські споруди, газогін, лінії електропередач.