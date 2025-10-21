Нацполіція викрила шахраїв, які видавали себе за «помічників екстрасенсів»

Вони виманювали гроші за «зцілення» і «захисні амулети».

Національна поліція повідомила про підозру п’ятьом учасникам організованої групи шахраїв, які видавали себе за помічників відомих екстрасенсів і цілителів.

Як ідеться на сайті Нацполу, зловмисники виманювали гроші у хворих людей, переселенців та військових, продаючи їм «магічні товари» й «амулети для захисту».

Оперативники карного розшуку з’ясували, що аферисти діяли за чітко розподіленими ролями. Вони телефонували людям, що шукали допомоги у «нетрадиційних методах», і представлялися помічниками відомих медійних екстрасенсів або вигаданих провидців із телешоу. Потерпілих переконували, що на них нібито є «чорна мітка», залякували «прокляттями» та пропонували купити обереги чи інші «містичні» предмети, які мають покращити здоров’я, добробут або вберегти від небезпеки.

Для військовослужбовців ЗСУ пропонували «амулети для захисту на фронті». Зловмисники постійно підтримували контакт із клієнтами, розпитували про стан здоров’я й наполягали на купівлі нових, «сильніших» предметів, навіть коли людям ставало гірше.

Серед потерпілих — важкохворі, переселенці з тимчасово окупованих територій і військові.

Поліцейські Київщини задокументували 18 епізодів злочинної діяльності, проте перевірка інших фактів триває.

Силовики провели 23 обшуки у шести областях — Волинській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Львівській, Одеській та Харківській. Правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи, гроші та «магічний крам», який злочинці продавали потерпілим.

П’ятьом фігурантам вже повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 190 ККУ). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.