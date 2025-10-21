Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
ГоловнаСуспільствоПодії

Нацполіція викрила шахраїв, які видавали себе за «помічників екстрасенсів»

Вони виманювали гроші за «зцілення» і «захисні амулети».

Нацполіція викрила шахраїв, які видавали себе за «помічників екстрасенсів»
викриття шахраїв

Національна поліція повідомила про підозру п’ятьом учасникам організованої групи шахраїв, які видавали себе за помічників відомих екстрасенсів і цілителів. 

Як ідеться на сайті Нацполу, зловмисники виманювали гроші у хворих людей, переселенців та військових, продаючи їм «магічні товари» й «амулети для захисту».

Оперативники карного розшуку з’ясували, що аферисти діяли за чітко розподіленими ролями. Вони телефонували людям, що шукали допомоги у «нетрадиційних методах», і представлялися помічниками відомих медійних екстрасенсів або вигаданих провидців із телешоу. Потерпілих переконували, що на них нібито є «чорна мітка», залякували «прокляттями» та пропонували купити обереги чи інші «містичні» предмети, які мають покращити здоров’я, добробут або вберегти від небезпеки.

Для військовослужбовців ЗСУ пропонували «амулети для захисту на фронті». Зловмисники постійно підтримували контакт із клієнтами, розпитували про стан здоров’я й наполягали на купівлі нових, «сильніших» предметів, навіть коли людям ставало гірше.

Серед потерпілих — важкохворі, переселенці з тимчасово окупованих територій і військові.

Поліцейські Київщини задокументували 18 епізодів злочинної діяльності, проте перевірка інших фактів триває.

Силовики провели 23 обшуки у шести областях — Волинській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Львівській, Одеській та Харківській. Правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи, гроші та «магічний крам», який злочинці продавали потерпілим.

П’ятьом фігурантам вже повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 190 ККУ). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies