Ліга Конференцій: "Динамо" програло "Кристал Пелес", "Шахтар" обіграв "Абердин"

Українські футбольні клуби стартували в основному раунді Ліги Конференцій: у першому турі "Динамо" номінально приймало англійський "Кристал Пелес", а "Шахтар" поїхав в гості до шотландського "Абердина".

На жаль, у матчі киян сенсації не сталося: представник АПЛ забив по голу у кожному з таймів, а чемпіон України не зміг відповісти навіть у більшості в останні 15 хвилин. Прикро, що перший гол "Динамо" пропустило з 10 гравцями на полі через помилку штабу команди: Михавку, який травмував голову, не змогли вчасно підготувати заміну. 0:2 - поразка проти сильніших.

Не було легкої прогулянки в Абердині для "Шахтаря": суперник зараз перебуває у глибокій кризі і йде останнім в чемпіонаті Шотландії, але влаштував "гірникам" бій. Карлссон вже на 8-ій хвилині реалізував пенальті, після чого Назарина відновив рівновагу.

У другому таймі за справу взялися бразильці: Лукас Ферейра та Педро Енріке з асистів Марлона Гомеза, здавалося, закрили питання про переможця. Проте гол Девліна змусив вболівальників донеччан понервувати у заключні хвилини. 3:2 у підсумку - "Шахтар" починає осінню стадію єврокубків з перемоги.