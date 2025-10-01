Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
ГоловнаСпорт

Ліга чемпіонів: "Бенфіка" українців програла у матчі-ностальгії для Моурінью

Португалець повернувся на майже рідний для себе "Стемфорд Брідж".

Ліга чемпіонів: "Бенфіка" українців програла у матчі-ностальгії для Моурінью
Челсі - Бенфіка 1:0
Фото: EPA/UPG

Португальська "Бенфіка", за яку виступають українці Анатолій Трубін та Георгій Судаков, провалює основний раунд Ліги чемпіонів: "орли" зазнали другої поспіль поразки.

Нуль набраних балів сталися у матчі, який мав особливе значення для коуча лісабонців Жозе Моурінью: "Особливий" повернувся на лондонський "Стемфорд Брідж", де багато років вів до перемог свого сьогоднішнього суперника - "Челсі".

Красиво нагадати про себе колишній команді не вийшло: автогол Ріоса на 18-ій хвилині став єдиним взяттям воріт у матчі. Судаков провів на полі 77 хвилин, Трубін відіграв увесь поєдинок - обидва отримали від статистичних порталів ледь не найвищі оцінки у складі "Бенфіки". Але дивідендів з цього жодних. 

В інших матчах ігрового дня "Ліверпуль" на виїзді несподівано поступився "Галатасараю" 0:1, "Інтер", "Марсель" та "Баварія" розтрощили "Славію", "Аякс" і "Пафос" відповідно, а "Тоттенгем" ледве спромігся на нічию зі скромним "Буде-Глімтом". 
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies