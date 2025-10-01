Ліга чемпіонів: "Бенфіка" українців програла у матчі-ностальгії для Моурінью

Португалець повернувся на майже рідний для себе "Стемфорд Брідж".

Португальська "Бенфіка", за яку виступають українці Анатолій Трубін та Георгій Судаков, провалює основний раунд Ліги чемпіонів: "орли" зазнали другої поспіль поразки.

Нуль набраних балів сталися у матчі, який мав особливе значення для коуча лісабонців Жозе Моурінью: "Особливий" повернувся на лондонський "Стемфорд Брідж", де багато років вів до перемог свого сьогоднішнього суперника - "Челсі".

Красиво нагадати про себе колишній команді не вийшло: автогол Ріоса на 18-ій хвилині став єдиним взяттям воріт у матчі. Судаков провів на полі 77 хвилин, Трубін відіграв увесь поєдинок - обидва отримали від статистичних порталів ледь не найвищі оцінки у складі "Бенфіки". Але дивідендів з цього жодних.

В інших матчах ігрового дня "Ліверпуль" на виїзді несподівано поступився "Галатасараю" 0:1, "Інтер", "Марсель" та "Баварія" розтрощили "Славію", "Аякс" і "Пафос" відповідно, а "Тоттенгем" ледве спромігся на нічию зі скромним "Буде-Глімтом".