Збірна України U-20 зіграла внічию у другому матчі групи чемпіонату світу

Збірна України з футболу серед гравців віком до 20 років у другому матчі групового етапу чемпіонату світу в Чилі розписала мирову з однолітками з Панами.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1, за синьо-жовтих відзначився Геннадій Синчук, у відповідь забив Густаво Еррера.

Після двох ігор на Мундіалі підопічні Дмитра Михайленка очолюють групу з чотирма очками. Парагвай має шанс обійти українців, якщо здобуде перемогу над Південною Кореєю. У заключному турі наша команда гратиме саме з південноамериканцями. До плей-оф виходять дві найкращі збірні з квартету.

У 2019 році збірна України під керівництвом Олександра Петракова стала чемпіоном світу на рівні U-20.