Особливий екзамен для Моурінью: черговий шанс тренера Судакова й Трубіна нагадати про себе

Чому цей матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА є одним із головних у кар’єрі Жозе Моурінью, які шанси на успіх у «Бенфіки» і як українські футболісти можуть стати головними героями протистояння – у прев’ю на LB.ua.

Після п’яти років на посаді головного тренера «Челсі», після роботи в «Манчестер Юнайтед» і «Тоттенгемі» упродовж п’яти сезонів, португальський спеціаліст Жозе Моурінью знову повертається на «Стемфорд Бридж». Цього разу Особливий привезе до Лондона свою першу команду у тренерському доробку — лісабонську «Бенфіку». Для України ця подія важлива також через те, що разом із португальцем до Лондона приїздить українська делегація — Георгій Судаков і Анатолій Трубін.

У футболі завжди вистачає голлівудських історій. Чого лише варті шлях Лео Мессі на Чемпіонаті світу 2022 року в Катарі, стрімке сходження тінейджера Ламіна Ямаля на футбольний Олімп або, якщо хочете українського прикладу, розгромна перемога «Динамо» над «Барселоною» у 1997 році. Такі сюжети притягують інтерес до футболу навіть у тих, хто дивиться один матч раз на рік. Сьогодні може трапитися потенційно схожа історія.

Назавжди буду синім

Саме так схарактеризував своє повернення до Лондона тренер «Бенфіки» Жозе Моурінью перед поєдинком проти «Челсі».

«Звичайно, я завжди буду "синім". Я є частиною їхньої історії, а вони — частиною моєї. Я допоміг їм стати "більшим" "Челсі", а вони допомогли мені стати "більшим" Жозе. Коли я кажу, що я не "синій", сподіваюся, всі розуміють, що я кажу про роботу, яку я повинен виконати. У багатьох клубах, схоже, панує страх перед тим, що сталося в минулому. Відбувається постійна трансформація образів. Схоже, вони хочуть видалити людей, які створили історію клубу», — сказав коуч у коментарі Sky Sports.

Фото: EPA/UPG Португальський спеціаліст Жозе Моурінью

Навряд чи боси португальського клубу насварять Жозе за подібні слова. Період роботи в «Челсі» можна вважати чи не найуспішнішим у кар’єрі Моурінью, тому, очевидно, між клубом і тренером і досі вирують особливі почуття.

Судіть самі. У 2004 році Жозе вперше приїхав до Лондона. Тоді португалець, який подарував «Порту» кубок Ліги чемпіонів, був головною зіркою тренерського цеху. Цей статус, до слова, у нього був щонайменше до 2010 року, до феєричного сезону іспанського спеціаліста Пепа Гвардіоли в «Барселоні».

Фото: EPA/UPG Жозе Моурінью під час пресконференції на чолі «Челсі», 2005 рік

Жозе приїхав у «Челсі» під світло софітів, підігріваючи інтерес до цієї події з кожною новою фразою, сказаною для ЗМІ. До речі, саме під час першої пресконференції народився Особливий. Жозе сам назвав себе так, описуючи очікування від нового сезону на чолі лондонського клубу. І португалець не збрехав. За два сезони він двічі виграв Англійську Прем’єр-лігу. Однак Ліга чемпіонів йому не підкорилася: у 2005 році на заваді став «Ліверпуль» у півфіналі, а у 2006-му — «Барселона» в 1/8 фіналу змагань.

Фото: EPA/UPG Андрій Шевченко у складі «Челсі»

Перший прихід португальця в Лондон був успішним для всіх у команді, окрім хіба зірки українського футболу Андрія Шевченка. Шева приїхав до «Челсі» у майже поважному віці, йому постійно надокучали травми, тому в команді Жозе він переважно дивився футбол з лави для запасних. Саме з того часу в українському футбольному середовищі ходить байка, що Моурінью українців не любить…

Фото: EPA/UPG Жозе Моурінью під час повернення в «Челсі» в 2013 році

У 2007-му Жозе залишив команду, повернувшись аж через шість років. Що ви собі думаєте? Він знову виграв Англійську Прем’єр-лігу, паралельно здобувши соту перемогу в АПЛ за рекордно малу кількість матчів — 142. Натомість про наступний сезон на чолі «Челсі» краще не згадувати… Команда поступилася в 9 із 16 матчів АПЛ, а Жозе достроково залишив її взимку.

Після цього він ще привозив на «Стемфорд Бридж» «Тоттенгем» і «МЮ», але це явно не той масштаб символізму, який варто очікувати сьогодні.

Зрозуміти тренера й не пропустити

Сьогодні футбольні вболівальники стежитимуть за тим, як Моурінью приїде зі своєю першою командою на стадіон, де він став Особливим. Цей матч — чудовий шанс, можливо, останній, для Жозе, щоб довести свою профпридатність. За іронією долі, після 2015 року він зірок не хапав, поступово трансформуючись із найкращого в посереднього тренера й скнару. Він не зміг повернути «Манчестер Юнайтед» велич, не зміг виграти трофей для «Тоттенгема», провалився в «Ромі» й безславно пішов із «Фенербахче». Тому «Бенфіка» для нього зараз — це чи не останній шанс залишитися у великому європейському футболі.

Фото: EPA/UPG Моурінью під час презентації в якості головного тренера «Бенфіки»

Символічно, але саме матч проти «Челсі» може стати відправною точкою для легенди. Потрібно перемогти. Нехай шанси оцінюють букмекери, а ми тим часом зосередимося на іншому. Жозе тренує лісабонців менш як два тижні, тому говорити про тактичні схеми недоречно. У такому випадку на перший план виходить психологія. Жозе потрібно правильно налаштувати свою команду. Ці навички він точно не втратив, бо можна не встигати за новими тенденціями у 62 роки, але харизму нікуди не подінеш.

Головне, щоб футболісти «Бенфіки» його зрозуміли. Він — новий тренер, від якого, хоч й упродовж обмеженого проміжку часу, залежатиме доля гравців. Так би мовити, в їхніх інтересах зрозуміти Моурінью. Тим паче, що ідеї Жозе не надто складні. Вистачить не пропустити (привіт голкіперу Трубіну) й реалізувати бодай один момент біля чужих воріт. Потім потрібно зосередитися на захисті й за можливості «припаркувати автобус» у своєму штрафному майданчику. Непоганий план.

Розвіяти міф про Шевченка

Українському вболівальнику цей матч буде цікавим першочергово через Анатолія Трубіна й Георгія Судакова. Обидва футболісти виступають у «Бенфіці» й обом потрібно заслужити довіру Жозе. У Анатолія Трубіна завдання просте — не пропустити, а от Жорі потрібно буде встигати як в атаці, так і в захисті.

Фото: EPA/UPG Георгій Судаков святкує гол

Радує, що і голкіпер, і півзахисник підходять до матчу в гарній формі. Судаков відзначився двома голами в трьох матчах, а Трубін видав якісний перформанс проти «Жил Вісенте» в національному чемпіонаті. Водночас варто зауважити, що саме матч проти «Челсі» буде показовим, адже саме в іграх проти кращих видно потенціал кожного. Та й прихильність Жозе найлегше заслужити сьогодні. Хто принесе йому результат у принциповому матчі проти колись рідної команди, той отримає право на помилку в майбутньому. Чим погана опція для Судакова, який прийшов у нову для себе команду не набагато раніше за Моурінью?

Матч «Челсі» — «Бенфіка» розпочнеться о 22:00 за Києвом.