Особливий екзамен для Моурінью: черговий шанс тренера Судакова й Трубіна нагадати про себе

Назавжди буду синім
Саме так схарактеризував своє повернення до Лондона тренер «Бенфіки» Жозе Моурінью перед поєдинком проти «Челсі».
«Звичайно, я завжди буду "синім". Я є частиною їхньої історії, а вони — частиною моєї. Я допоміг їм стати "більшим" "Челсі", а вони допомогли мені стати "більшим" Жозе. Коли я кажу, що я не "синій", сподіваюся, всі розуміють, що я кажу про роботу, яку я повинен виконати. У багатьох клубах, схоже, панує страх перед тим, що сталося в минулому. Відбувається постійна трансформація образів. Схоже, вони хочуть видалити людей, які створили історію клубу», — сказав коуч у коментарі Sky Sports.
Навряд чи боси португальського клубу насварять Жозе за подібні слова. Період роботи в «Челсі» можна вважати чи не найуспішнішим у кар’єрі Моурінью, тому, очевидно, між клубом і тренером і досі вирують особливі почуття.
Судіть самі. У 2004 році Жозе вперше приїхав до Лондона. Тоді португалець, який подарував «Порту» кубок Ліги чемпіонів, був головною зіркою тренерського цеху. Цей статус, до слова, у нього був щонайменше до 2010 року, до феєричного сезону іспанського спеціаліста Пепа Гвардіоли в «Барселоні».
Жозе приїхав у «Челсі» під світло софітів, підігріваючи інтерес до цієї події з кожною новою фразою, сказаною для ЗМІ. До речі, саме під час першої пресконференції народився Особливий. Жозе сам назвав себе так, описуючи очікування від нового сезону на чолі лондонського клубу. І португалець не збрехав. За два сезони він двічі виграв Англійську Прем’єр-лігу. Однак Ліга чемпіонів йому не підкорилася: у 2005 році на заваді став «Ліверпуль» у півфіналі, а у 2006-му — «Барселона» в 1/8 фіналу змагань.
Перший прихід португальця в Лондон був успішним для всіх у команді, окрім хіба зірки українського футболу Андрія Шевченка. Шева приїхав до «Челсі» у майже поважному віці, йому постійно надокучали травми, тому в команді Жозе він переважно дивився футбол з лави для запасних. Саме з того часу в українському футбольному середовищі ходить байка, що Моурінью українців не любить…
У 2007-му Жозе залишив команду, повернувшись аж через шість років. Що ви собі думаєте? Він знову виграв Англійську Прем’єр-лігу, паралельно здобувши соту перемогу в АПЛ за рекордно малу кількість матчів — 142. Натомість про наступний сезон на чолі «Челсі» краще не згадувати… Команда поступилася в 9 із 16 матчів АПЛ, а Жозе достроково залишив її взимку.
Після цього він ще привозив на «Стемфорд Бридж» «Тоттенгем» і «МЮ», але це явно не той масштаб символізму, який варто очікувати сьогодні.
Зрозуміти тренера й не пропустити
Сьогодні футбольні вболівальники стежитимуть за тим, як Моурінью приїде зі своєю першою командою на стадіон, де він став Особливим. Цей матч — чудовий шанс, можливо, останній, для Жозе, щоб довести свою профпридатність. За іронією долі, після 2015 року він зірок не хапав, поступово трансформуючись із найкращого в посереднього тренера й скнару. Він не зміг повернути «Манчестер Юнайтед» велич, не зміг виграти трофей для «Тоттенгема», провалився в «Ромі» й безславно пішов із «Фенербахче». Тому «Бенфіка» для нього зараз — це чи не останній шанс залишитися у великому європейському футболі.
Символічно, але саме матч проти «Челсі» може стати відправною точкою для легенди. Потрібно перемогти. Нехай шанси оцінюють букмекери, а ми тим часом зосередимося на іншому. Жозе тренує лісабонців менш як два тижні, тому говорити про тактичні схеми недоречно. У такому випадку на перший план виходить психологія. Жозе потрібно правильно налаштувати свою команду. Ці навички він точно не втратив, бо можна не встигати за новими тенденціями у 62 роки, але харизму нікуди не подінеш.
Головне, щоб футболісти «Бенфіки» його зрозуміли. Він — новий тренер, від якого, хоч й упродовж обмеженого проміжку часу, залежатиме доля гравців. Так би мовити, в їхніх інтересах зрозуміти Моурінью. Тим паче, що ідеї Жозе не надто складні. Вистачить не пропустити (привіт голкіперу Трубіну) й реалізувати бодай один момент біля чужих воріт. Потім потрібно зосередитися на захисті й за можливості «припаркувати автобус» у своєму штрафному майданчику. Непоганий план.
Розвіяти міф про Шевченка
Українському вболівальнику цей матч буде цікавим першочергово через Анатолія Трубіна й Георгія Судакова. Обидва футболісти виступають у «Бенфіці» й обом потрібно заслужити довіру Жозе. У Анатолія Трубіна завдання просте — не пропустити, а от Жорі потрібно буде встигати як в атаці, так і в захисті.
Радує, що і голкіпер, і півзахисник підходять до матчу в гарній формі. Судаков відзначився двома голами в трьох матчах, а Трубін видав якісний перформанс проти «Жил Вісенте» в національному чемпіонаті. Водночас варто зауважити, що саме матч проти «Челсі» буде показовим, адже саме в іграх проти кращих видно потенціал кожного. Та й прихильність Жозе найлегше заслужити сьогодні. Хто принесе йому результат у принциповому матчі проти колись рідної команди, той отримає право на помилку в майбутньому. Чим погана опція для Судакова, який прийшов у нову для себе команду не набагато раніше за Моурінью?
Матч «Челсі» — «Бенфіка» розпочнеться о 22:00 за Києвом.