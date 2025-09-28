Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
«Барселона» у вольовому стилі перемогла «Реал Сосьєдад» й очолила Ла Лігу

Ламін Ямаль повернувся після травми й відзначився результативною дією.

«Барселона» у вольовому стилі перемогла «Реал Сосьєдад» й очолила Ла Лігу
Ламін Ямаль намагається пройти суперника на фланзі
Каталонська «Барселона» здолала «Реал Сосьєдад» (2:1) у 7-му турі іспанської Ла Ліги.

Про це повідомила пресслужба каталонців.

У першому таймі гравець басків Одріосола опинився один біля лівої стійки воріт «Барселони» й замкнув простріл Барренечеа. Каталонці відігралися за 12 хвилин завдяки точному удару головою Кунде.

Жуль Кунде святкує гол
Маркус Решфорд проривається до воріт суперника
У другому таймі підсумковий результат матчу на 59 хвилині встановив Роберт Левандовський. Він отримав пас від Ламіна Ямаля й головою переграв голкіпера «Реала Сосьєдада».

Левандовський і Ямаль після голу
Левандовський закриває м'яч корпусом
Перемога дозволила підопічним Гансі Фліка очолити Ла Лігу, маючи в активі 19 очок після 7 матчів.

Нагадаємо, «Реал» Луніна розгромно програв «Атлетико» (2:5) в мадридському дербі 7-го туру Ла Ліги.
