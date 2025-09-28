Каталонська «Барселона» здолала «Реал Сосьєдад» (2:1) у 7-му турі іспанської Ла Ліги.

Про це повідомила пресслужба каталонців.

У першому таймі гравець басків Одріосола опинився один біля лівої стійки воріт «Барселони» й замкнув простріл Барренечеа. Каталонці відігралися за 12 хвилин завдяки точному удару головою Кунде.

Фото: EPA/UPG Жуль Кунде святкує гол

Фото: EPA/UPG Маркус Решфорд проривається до воріт суперника

У другому таймі підсумковий результат матчу на 59 хвилині встановив Роберт Левандовський. Він отримав пас від Ламіна Ямаля й головою переграв голкіпера «Реала Сосьєдада».

Фото: EPA/UPG Левандовський і Ямаль після голу

Фото: EPA/UPG Левандовський закриває м'яч корпусом

Перемога дозволила підопічним Гансі Фліка очолити Ла Лігу, маючи в активі 19 очок після 7 матчів.

Нагадаємо, «Реал» Луніна розгромно програв «Атлетико» (2:5) в мадридському дербі 7-го туру Ла Ліги.