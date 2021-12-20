Всесвітній економічний форум у Давосі відклали через омікрон

Форум відбудеться не раніше червня.

Всесвітній економічний форум (ВЕФ), який мав відбутися у швейцарському Давосі 17-21 січня 2022 року, відкладено на невизначений термін у зв'язку з поширенням омікрон-варіанту коронавірусу.

Про це сказано на сайті ВЕФ.

За попередніми планами, форум можуть провести на початку літа 2022 року.

"Відтермінування щорічної зустрічі не завадить прогресу завдяки продовженню онлайн-зустрічей лідерів бізнесу, урядів та громадянського суспільства Ми з нетерпінням чекатимемо очної зустрічі світових лідерів", - заявив засновник і президент Всесвітнього економічного форуму Клаус Шваб.

Останній форум у Давосі відбувся в січні 2020 року, ще до початку пандемії COVID-19.

У 2021 році форум хотіли провести в Сінгапурі, але потім все-таки скасували через коронавірус.

Давоський форум - це найпрестижніший і найбільш резонансний щорічний глобальний саміт. Уперше він відбувся в 1971 році.