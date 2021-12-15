Нардепи не змогли схвалити законопроєкт щодо удосконалення медичної допомоги

Верховна Рада не змогла схвалити в першому читанні законопроєкт щодо удосконалення медичної допомоги. Він, серед іншого, створює реєстр орфанних хворих та законодавчо закріплює умови для встановлення зарплат лікарям не нижче 20 000 гривень.

За проголосували 222 народні депутати із 226 мінімально необхідних. "Слуги народу" дали 200 голосів, ОПЗЖ – 1, "Голос" – 14, "Довіра" – 1, позафракційні – 6. Решта не дали жодного голосу за.

Нардепка Ольга Стефанішина ("Голос") перед голосуванням за документ зазначила, що вводиться моніторинг послуг пацієнтам – держава зможе перевіряти якість наданої медичної допомоги.

Також встановлюється, що кошти, виділені на Програму медичних гарантій, зможуть витрачати винятково на неї.

Окрім цього, обʼєднується вторинна (спеціалізована) і третинна (високоспеціалізована) медична допомога, що, як стверджується, гарантує всім однакову якість медичної допомоги.

Метою документу також є виконання указу президента щодо створення умов, щоб кожен лікар мав зарплату не менше 20 000 гривень, а середній медперсонал – не менше 13.5 тисяч гривень. За словами депутатки Лади Булах, таким чином гарантується, що зарплати будуть не нижче вказаного.

Нагадаємо, Михайло Радуцький вважає, що у державному бюджеті на 2022 рік для мінімальної зарплатні лікаря в 20 тис. грн закладено достатньо коштів. За словами голови парламентського комітету з питань охорони здоров’я, в бюджеті на наступний рік передбачено майже 40 млрд грн для цих потреб.