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На ковід в Україні за добу захворіли 8,1 тис. осіб, 26,3 тис. людей одужали

Найбільше випадків коронавірусної хвороби підтвердили у Києві – 1 247.

На ковід в Україні за добу захворіли 8,1 тис. осіб, 26,3 тис. людей одужали
Фото: Стас Козлюк

У вівторок, 14 грудня, в Україні підтвердили 8 109 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, недугу діагностували у 707 дітей та 182 медпрацівників.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора через ковід було госпіталізовано 2 280 осіб, подолали хворобу 26 307 людей, 356 пацієнтів з коронавірусом померли.

Розподіл добової захворюваності по регіонах:

  • м. Київ – 1247;
  • Вінницька область – 353;
  • Волинська область – 402;
  • Дніпропетровська область – 267;
  • Донецька область – 425;
  • Житомирська область – 133;
  • Закарпатська область – 315;
  • Запорізька область – 456;
  • Івано-Франківська область – 159;
  • Київська область – 387;
  • Кіровоградська область – 139;
  • Луганська область – 154;
  • Львівська область – 273;
  • Миколаївська область – 328;
  • Одеська область – 364;
  • Полтавська область – 568;
  • Рівненська область – 297;
  • Сумська область – 191;
  • Тернопільська область – 171;
  • Харківська область – 346;
  • Херсонська область – 155;
  • Хмельницька область – 360;
  • Черкаська область – 394;
  • Чернівецька область – 104;
  • Чернігівська область – 121.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 578 557 осіб, одужали від коронавірусу 3 259 316 людей, від ускладнень ковіду померли 91 958 українців.

МОЗ повідомляє, що 14 грудня від COVID-19 було вакциновано 142 921 людину. Першу дозу отримали 47 137 осіб, завершила імунізацію 95 784 людини.

Загалом в Україні проведено вже 26 861 757 щеплень проти коронавірусної хвороби, повністю імунізовано понад 12,6 млн людей.

Як повідомляли, секретар РНБО Олексій Данілов прогнозує наступну хвилю COVID-19 на другу половину лютого і наполягає на бустерній дозі.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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