На ковід в Україні за добу захворіли 8,1 тис. осіб, 26,3 тис. людей одужали

У вівторок, 14 грудня, в Україні підтвердили 8 109 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, недугу діагностували у 707 дітей та 182 медпрацівників.
За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора через ковід було госпіталізовано 2 280 осіб, подолали хворобу 26 307 людей, 356 пацієнтів з коронавірусом померли.
Розподіл добової захворюваності по регіонах:
- м. Київ – 1247;
- Вінницька область – 353;
- Волинська область – 402;
- Дніпропетровська область – 267;
- Донецька область – 425;
- Житомирська область – 133;
- Закарпатська область – 315;
- Запорізька область – 456;
- Івано-Франківська область – 159;
- Київська область – 387;
- Кіровоградська область – 139;
- Луганська область – 154;
- Львівська область – 273;
- Миколаївська область – 328;
- Одеська область – 364;
- Полтавська область – 568;
- Рівненська область – 297;
- Сумська область – 191;
- Тернопільська область – 171;
- Харківська область – 346;
- Херсонська область – 155;
- Хмельницька область – 360;
- Черкаська область – 394;
- Чернівецька область – 104;
- Чернігівська область – 121.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 578 557 осіб, одужали від коронавірусу 3 259 316 людей, від ускладнень ковіду померли 91 958 українців.
МОЗ повідомляє, що 14 грудня від COVID-19 було вакциновано 142 921 людину. Першу дозу отримали 47 137 осіб, завершила імунізацію 95 784 людини.
Загалом в Україні проведено вже 26 861 757 щеплень проти коронавірусної хвороби, повністю імунізовано понад 12,6 млн людей.
Як повідомляли, секретар РНБО Олексій Данілов прогнозує наступну хвилю COVID-19 на другу половину лютого і наполягає на бустерній дозі.