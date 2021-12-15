На ковід в Україні за добу захворіли 8,1 тис. осіб, 26,3 тис. людей одужали

У вівторок, 14 грудня, в Україні підтвердили 8 109 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, недугу діагностували у 707 дітей та 182 медпрацівників.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора через ковід було госпіталізовано 2 280 осіб, подолали хворобу 26 307 людей, 356 пацієнтів з коронавірусом померли.

Розподіл добової захворюваності по регіонах:

м. Київ – 1247;

Вінницька область – 353;

Волинська область – 402;

Дніпропетровська область – 267;

Донецька область – 425;

Житомирська область – 133;

Закарпатська область – 315;

Запорізька область – 456;

Івано-Франківська область – 159;

Київська область – 387;

Кіровоградська область – 139;

Луганська область – 154;

Львівська область – 273;

Миколаївська область – 328;

Одеська область – 364;

Полтавська область – 568;

Рівненська область – 297;

Сумська область – 191;

Тернопільська область – 171;

Харківська область – 346;

Херсонська область – 155;

Хмельницька область – 360;

Черкаська область – 394;

Чернівецька область – 104;

Чернігівська область – 121.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 578 557 осіб, одужали від коронавірусу 3 259 316 людей, від ускладнень ковіду померли 91 958 українців.

МОЗ повідомляє, що 14 грудня від COVID-19 було вакциновано 142 921 людину. Першу дозу отримали 47 137 осіб, завершила імунізацію 95 784 людини.

Загалом в Україні проведено вже 26 861 757 щеплень проти коронавірусної хвороби, повністю імунізовано понад 12,6 млн людей.

Як повідомляли, секретар РНБО Олексій Данілов прогнозує наступну хвилю COVID-19 на другу половину лютого і наполягає на бустерній дозі.