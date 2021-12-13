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У Великобританії заявили, що омікрон поширюється з "феноменальною" швидкістю

Країна починає робити бустерні щеплення всім дорослим.

У Великобританії заявили, що омікрон поширюється з "феноменальною" швидкістю
Фото: news.sky.com

Міністр охорони здоров'я Великобританії Саджид Джавід заявив, що новий омікрон-варіант коронавірусу має феноменальну швидкість поширення.

Про це він сказав у ефірі Sky News в понеділок, 13 грудня.

Британський міністр закликав жителів країни прийти за бустерною дозою щеплення, бо Великобританія "знову в стані перегонів між вакциною та вірусом". У зв'язку з цим центри вакцинації у Великобританії навіть протягом різдвяних свят працюватимуть по 12 годин на добу.

За його словами, уряд кидає всі сили на ревакцинацію населення, тому що вона зараз важливіша, ніж будь-коли.

Джавід повідомив також, що 10 осіб з омікрон-штамом потрапили в госпіталізації. Смертей поки що не було.

Через поширення омікрону в Великобританії прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосив, що третю дозу вакцини, або бустер, тепер може зробити кожен житель країни старше 18 років.

Рівень небезпеки коронавірусу в Великобританії підвищили до четвертого з п'яти можливих.

"Всі повинні розуміти, що на нас йде лавина омікрона. Зараз очевидно, що двох доз вакцини просто недостатньо, щоб забезпечити потрібний ступінь захисту. Але хороша новина у тому, що наші вчені впевнені: третя доза, бустер, допоможе повернути захист на потрібний рівень", - заявив він.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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