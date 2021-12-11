За добу в Україні зафіксували понад 10 тисяч випадків ковіду

За п’ятницю, 10 грудня в Україні підтвердили 10 133 нові випадки COVID-19, зокрема, захворіли 991 дитина та 199 медпрацівників.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Летальних випадків – 446.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 307 осіб, одужала 25 861 особа.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1203;

Вінницька область – 378;

Волинська область – 573;

Дніпропетровська область – 566;

Донецька область – 571;

Житомирська область – 214;

Закарпатська область – 329;

Запорізька область – 513;

Івано-Франківська область – 252;

Київська область – 567;

Кіровоградська область – 162;

Луганська область – 115;

Львівська область – 581;

Миколаївська область – 323;

Одеська область – 697;

Полтавська область – 597;

Рівненська область – 323;

Сумська область – 309;

Тернопільська область – 172;

Харківська область – 328;

Херсонська область – 94;

Хмельницька область – 274;

Черкаська область – 597;

Чернівецька область – 115;

Чернігівська область – 280.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 553 817 осіб, одужало – 3 184 287, летальних випадків – 90 789 і проведено 16 274 905 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, в Україні 9 грудня було зафіксовано 11 327 нових випадків коронавірусу COVID-19. Захворіли, зокрема, 1010 дітейта 214 медпрацівників.