За добу в Україні зафіксували понад 10 тисяч випадків ковіду

За п’ятницю, 10 грудня в Україні підтвердили 10 133 нові випадки COVID-19, зокрема, захворіли 991 дитина та 199 медпрацівників.
Про це повідомила пресслужба МОЗу.
Летальних випадків – 446.
Також за минулу добу госпіталізовано 2 307 осіб, одужала 25 861 особа.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1203;
Вінницька область – 378;
Волинська область – 573;
Дніпропетровська область – 566;
Донецька область – 571;
Житомирська область – 214;
Закарпатська область – 329;
Запорізька область – 513;
Івано-Франківська область – 252;
Київська область – 567;
Кіровоградська область – 162;
Луганська область – 115;
Львівська область – 581;
Миколаївська область – 323;
Одеська область – 697;
Полтавська область – 597;
Рівненська область – 323;
Сумська область – 309;
Тернопільська область – 172;
Харківська область – 328;
Херсонська область – 94;
Хмельницька область – 274;
Черкаська область – 597;
Чернівецька область – 115;
Чернігівська область – 280.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 553 817 осіб, одужало – 3 184 287, летальних випадків – 90 789 і проведено 16 274 905 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, в Україні 9 грудня було зафіксовано 11 327 нових випадків коронавірусу COVID-19. Захворіли, зокрема, 1010 дітейта 214 медпрацівників.