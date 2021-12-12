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На Львівщині через отруєння госпіталізували чотирьох дітей, які були на хокейному матчі

Причини та обставини отруєння – встановлюються.

На Львівщині через отруєння госпіталізували чотирьох дітей, які були на хокейному матчі
Фото: ukrinform.ua

У місті Новояворівськ Львівської області через отруєння госпіталізували 4 дітей, які були на хокейному матчі.

Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

“11 грудня близько 21:00 год. надійшло повідомлення, про отруєння дітей, які вдень перебували на хокейному матчі на “Льодовій арені” в м. Новояворівськ по вул. Т. Шевченка, 5”, – йдеться у повідомленні.

До лікарів з скаргами на погане самопочуття звернулось всього 10 дітей. З них госпіталізовано 4 дитини у задовільному стані з попереднім діагнозом “отруєння невідомою речовиною”.

Причини та обставини отруєння – встановлюються.

За цим фактом повідомлено відповідні служби.

Нагадаємо, у селі Дівочки на Житомирщині побутовою хімією отруїлися учні місцевої гімназії, у результаті 11 дітей потрапили до лікарні.

На початку листопада у Луцьку померла 8-річна дівчинка, яка могла отруїтися каштанами. Екзотичну страву приготувала мама.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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