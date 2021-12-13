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Президент Південно-Африканської Республіки захворів на COVID-19

69-річний Рамафоса був вакцинований і має тільки легкі симптоми.

Президент Південно-Африканської Республіки захворів на COVID-19
Фото: EPA/UPG

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

У повідомленні його офісу сказано, що 69-річний глава держави має легкі симптоми хвороби і перебуває на самоізоляції.

Рамафоса мав повний курс вакцинації.

Він відчув себе хворим після недільної церемонії на честь колишнього президента ПАР Фредеріка де Клерка, який спільно з Нельсоном Манделою поклав край політиці апартеїду в своїй країні.

Рамафоса наголосив, що його власне захворювання має спонукати людей робити щеплення, бо це все ще найкращий захист від тяжкого перебігу хвороби та госпіталізації.

У листопаді 2021 року в ПАР виявили новий сильно мутований штам коронавірусу, який отримав назву омікрон. Він швидко став домінантним у країні та призвів до сплеску захворюваності на COVID-19.

Головною особливістю варіанту омікрон є безпрецедентна кількість мутацій в геномі. Частина з цих 32 мутацій вплинули на спайковий білок, який відповідає за проникнення вірусу в клітини людини, що зробило омікрон більш заразним, ніж інші штами.

З часу появи перших відомих випадків зараження у Ботсвані та ПАР минуло всього кілька тижнів, але новий штам уже виявили більше ніж у 60 країнах світу.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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