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​У Раду наразі проходять шість партій, - соцоопитування КМІС

Також близькі до 5% прохідного бар’єру партії "Українська стратегія Гройсмана" і "Наші".

​У Раду наразі проходять шість партій, - соцоопитування КМІС
Фото: Анна Стешенко

Якби вибори до українського парламенту відбувалися в середині грудня, до Верховної Ради пройшли б (подолали б 5% прохідний бар’єр) шість політичних сил: "Слуга народу", "ОПЗЖ", "Батьківщина", "Європейська солідарність", "Розумна політика" та "Сила і честь". Також близькі до 5% прохідного бар’єру партії "Українська стратегія Гройсмана" і "Наші".

Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Найбільшу підтримку отримали одразу чотири партії: "Слуга народу" (11,2% серед усіх респондентів і 17,6% серед тих, хто визначився з вибором), "ЄС" (відповідно, 10,5% і 16,5%), "Батьківщина" (8,7% і 13,7%) та "ОПЗЖ" (8,7% і 13,6%). Формально, різниця в підтримці цих політичних сил – у межах статистичної похибки, тому вони "ділять" з приблизно однаковою підтримкою перше місце.

Далі йдуть партії "Розумна політика" (4,1% і 6,5%) та "Сила і честь" (3,5% і 5,5%), "Українська стратегія Гройсмана" (2,9% і 4,6%) та "Наші" (2,8% і 4,4%).

"Порівняно з жовтнем рейтинг топпартій істотно не змінився, тобто всі зафіксовані коливання – у межах статистичної похибки, хоча є тенденція до зниження підтримки «ОПЗЖ». Водночас статистично значущо зросла підтримка партій «Розумна політика» і «Наші»", – зазначається у дослідженні.

Нагадаємо, результати опитування SOCIS, проведеного 11-16 грудня, свідчать про те, що якби вибори до Верховної Ради відбулися наступної неділі, партія "Євросолідарність" отримала би 12,3%, "Слуга народу" – 12,1%.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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