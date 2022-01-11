​Конгресмени США запропонували оголосити Україну країною "НАТО-плюс"

Група республіканських конгресменів має намір внести законопроєкт, який оголошує Україну країною "НАТО-плюс" та ініціює перевірку доцільності оголошення Росії державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"У дипломатії мало шансів на успіх, якщо не підходити до неї з позиції сили", - заявив провідний республіканець у комітеті Палати представників у міжнародних справах Майкл Маккол, який є головним автором законопроєкту.

"Володимир Путін повинен взяти до відома, що Конгрес не терпітиме відновлення сфери впливу Росії і не допустить відмови від України та інших союзників і партнерів по НАТО в Центральній та Східній Європі", - додав він.

Маккол також зазначив, що цей законопроєкт забезпечить Україні військову та дипломатичну підтримку в умовах нарощування російської військової присутності біля кордонів.

Документ також передбачає запровадження санкцій проти газопроводу "Північний потік – 2", щоб його так і не було введено в експлуатацію. Він відкидає пропозицію Росії про введення мораторію на розгортання в Європі ракет середньої дальності наземного базування та вимагає, щоб США офіційно визначили, чи Росія є державою-спонсором тероризму.

Крім того, законопроєкт передбачає виділення 155 млн доларів на боротьбу з російською дезінформацією в країнах колишнього СРСР на 2022 рік.

Співавторами законопроєкту виступили члени Палати представників Майк Роджерс, Майк Тернер та Еліс Стефанік.

"Цей законопроєкт суттєво збільшить фінансування постачання летальної допомоги Україні, зокрема - протиповітряної та протикорабельної зброї, яка потрібна українцям для стримування Росії. Він також чітко дає зрозуміти, що вимоги Путіна, такі як право вето на вступ країн до НАТО та мораторій на розгортання ракет середньої дальності в Європі неприйнятні та суперечать інтересам національної безпеки США", - заявив конгресмен Роджерс.

Стефанік додала, що "Україна має бути вільною у виборі її майбутнього, у тому числі економічних відносин та відносин у сфері безпеки, не побоюючись відплати з боку Путіна".

Нагадаємо, 8 січня президент Володимир Зелнський заявив, що Україна просить усіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи S.3436, що передбачає санкції проти російського "Північного потоку-2”. Голосування має відбутися до 14 січня.

Росія намагається просунути свої "гарантії безпеки", що передбачають юридичні гарантії заборони на прийняття до НАТО України та інших країн на сході Європи. Також РФ вимагає відмову від будь-якої військової діяльності в Україні й інших країнах Східної Європи, на Закавказзі та в Центральній Азії.

НАТО і держави-члени відкидають можливість Росії диктувати, хто може чи не може долучитися до Альянсу.

Перемовини з Росією 10 січня стали першим етапом у намаганнях домовитися з Москвою про зниження напруженості в Україні та біля її кордонів. На 12 січня заплановане засідання Ради Росія-НАТО, а на цей четвер – засідання Постійної ради ОБСЄ.

Зазначимо, що курс України в НАТО закріплений у Конституції. Держава імплементує натівські стандарти в своє законодавство, а блок висловлює підтримку на тлі російської агресії.