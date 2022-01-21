Мезенцеву номінували на посаду президента ПАРЄ

Депутатку Верховної Ради Марію Мезенцеву номінували на посаду президента Парламентської асамблеї Ради Європи на 2022 рік.

Про це повідомляється в фейсбуці української делегації ПАРЄ.

Обрання президента ПАРЄ буде розглядатися на січневій сесії асамблеї, що починається в понеділок, 24 січня.

"Користуючись правом, наданим регламентом асамблеї, 26 членів асамблеї з різних національних делегацій ПАРЄ, на посаду президента ПАРЄ, у порядку, передбаченому регламентом, висунули пані Марію Мезенцеву, керівницю постійної делегації ВРУ у ПАРЄ, віце-президентку політичної групи EPP/CD", - йдеться в повідомленні.

Її ключовим опонентом може стати проросійський депутат з Нідерландів Тіні Кокс. Він відомий тим, що у 2019 році готував резолюцію "Про виклики перед Парламентською асамблеєю Ради Європи", яка мала на меті зняття санкційного тиску з Російської Федерації.

У випадку, якщо на посаду президента асамблеї є дві чи більше кандидатури, вибори відбуваються шляхом таємного голосування членів ПАРЄ.

Зараз президентом ПАРЄ є бельгієць Рік Дамс.

Український депутат Олександр Мережко поки що обіймає посаду віцепрезидента ПАРЄ, але у 2022 році в рамках ротації він свою посаду втратить і Україна не матиме свого віцепрезидента.