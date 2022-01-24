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Український депутат уперше став віце-президентом комітету ПАРЄ з питань міграції

Новим президентом ПАРЄ став представник Нідерландів Тіні Кокс.

Український депутат уперше став віце-президентом комітету ПАРЄ з питань міграції
Фото: facebook/Владимир Струмковский

Члена української парламентської делегації, народного депутата Олексія Гончаренка обрали віце-президентом Комітету з міграції, біженців та переміщених осіб Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Цю посаду вперше отримав українець.

Про це сам Гончаренко повідомив у соцмережах. 

"Мене обрали віце-президентом Комітету з міграції, біженців та переміщених осіб Парламентської асамблеї Ради Європи", – написав він.

Січнева сесія ПАРЄ стартувала сьогодні. Вона розпочалася з розподілення посад та процедури перевірки повноважень національних делегацій. Під час цієї процедури Україна разом з партнерами оскаржила повноваження делегації Росії в ПАРЄ.

Крім того, керівницю української делегації Марію Мезенцеву було висунуто кандидатом в президенти ПАРЄ

Зрештою новим президентом Парламентської асамблеї Ради Європи став представник від Нідерландів Тіні Кокс. За нього проголосували 164 депутати. Марія Мезенцева набрала 80 голосів.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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