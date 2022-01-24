Український депутат уперше став віце-президентом комітету ПАРЄ з питань міграції

Члена української парламентської делегації, народного депутата Олексія Гончаренка обрали віце-президентом Комітету з міграції, біженців та переміщених осіб Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Цю посаду вперше отримав українець.

Про це сам Гончаренко повідомив у соцмережах.

"Мене обрали віце-президентом Комітету з міграції, біженців та переміщених осіб Парламентської асамблеї Ради Європи", – написав він.

Січнева сесія ПАРЄ стартувала сьогодні. Вона розпочалася з розподілення посад та процедури перевірки повноважень національних делегацій. Під час цієї процедури Україна разом з партнерами оскаржила повноваження делегації Росії в ПАРЄ.

Крім того, керівницю української делегації Марію Мезенцеву було висунуто кандидатом в президенти ПАРЄ.