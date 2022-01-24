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Естонія не планує вивозити дипломатів з України, – посол

Кууск зазначив, що в Києві зараз спокійно і немає жодної паніки через можливу атаку Росії.

Естонія не планує вивозити дипломатів з України, – посол
Каймо Кууск і Володимир Зеленський (архівне фото)
Фото: president.gov.ua

Посол Естонії в Україні Каймо Кууск заявив, що, на відміну від американців, Естонія не евакуюватиме своїх дипломатів.

Про це повідомляє Delfi.

Кууск зазначив, що в столиці України зараз спокійно і немає жодної паніки через можливу атаку Росії.

"Нещодавно прогулювався Майданом і почув там навіть естонську промову. Звичайний вихідний день", – сказав посол.

При цьому він наголосив, що  політичний порядок денний впливає на людей, проте президент Володимир Зеленський заявив, що не потрібно дозволяти себе залякувати.

"Це (залякування, – ред.) і є мета Москви", – сказав Кууск. Він запевнив, що Україна готова захищати себе.

"Якщо в тебе біля кордону більше, ніж 100 тис. солдатів, то ти маєш бути готовим до активних військових дій, саме до активних, тому що війна триває вже вісім років", – зазначив посол.

"Посольство Естонії працює у звичайному режимі, роботи багато", – резюмував Кууск.

Нагадаємо, Державний департамент США 24 січня дозволив виїзд своїх дипломатів із посольства в Києві "як особливу пересторогу через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни та підриву безпеки". Самі дипломати можуть виїхати за власним бажанням, але члени їхніх родин мають зробити це в обовʼязковому порядку.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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