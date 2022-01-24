Байден думає про розміщення кількох тисяч військових у країнах Балтії та в Східній Європі, – New York Times

Президент США Джо Байден розглядає можливість розміщення кількох тисяч американських військовослужбовців, а також літаків і військових кораблів на території країн Балтії та Східної Європи, які є членами НАТО.

Про це пише New York Times із посиланням на представників адміністрації Байдена. Пентагон представив американському президенту кілька варіантів переміщення військ включно з відправкою від 1000 до 5000 військових у Східну Європу з потенціалом десятикратного збільшення у випадку погіршення ситуації через дії РФ.

Очікується, що рішення про відправку військ Байден може ухвалити вже цього тижня. Жоден із варіантів не передбачає розміщення контигенту в Україні, мова йде лише про членів Альянсу. Однак в Україні перебувають близько 150 військових інструкторів США, які працюють на полігоні в Львівській області. У випадку повномасштабного вторгнення Штати мають намір вивезти їх з країни, але не виключається, що кілька з них лишаться, щоб консультувати Київ або надавати допомогу на передовій.

У Польщі станом на зараз розміщується близько 4000 військових США і ще 1000 з інших країн-членів блоку. У країнах Балтії нині приблизко 4000 натівських військових.

New York Times додає, що з кінця грудня США регулярно літають над Україною на літаках для електронного прослуховування RC-145 Rivet Joint. Вони дозволяють американській розвідці слухати перемовини російських наземних командирів. Крім цього, використовуються інші літаки для відслідковування нарощування військ РФ та їх переміщення. Видання зазначає, що Штати відмовляються від своєї стратегії "не провокувати" Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін активізував агресію, а на перемовинах між росіянами і американцями не вдалось досягти консенсусу.

Нагадаємо, що Росія просуває свій ультиматум не розширювати НАТО новими членами включно з Україною та вивести контингент Альянсу з країн, що долучилися до нього після 1997 року. Це 14 держав, серед яких – Болгарія та Румунія.

Блок відкидає обидві вимоги і пропонує росіянам продовжити дипломатичні перемовини щодо масштабів військових навчань у Європі. Кремль тим часом каже, що не бачить перспектив у розмовах.

Цього тижня генсек Альянсу Єнс Столтенберг має надати Росії письмову відповідь на її вимоги.